À Oullins, les nouvelles "tiny houses" abritent 15 mères isolées

15 mères isolées avec leur enfant, âgé de moins de trois ans, sont logées temporairement dans les nouvelles "tiny houses" de la Métropole de Lyon, à Oullins, près de Lyon.

Le nouveau site de "tiny houses" - petites maisons - a été inauguré jeudi 25 mai par la Métropole de Lyon, et par l'association Le foyer Notre-Dame des sans-abri. Avec une capacité de 22 bungalows, le site abrite exclusivement des mères isolées avec un enfant en bas-âge. 15 mères isolées, avec un enfant de moins de trois ans, sont d'ores et déjà installées, depuis début mai pour certaines. La Métropole de Lyon, avec l'association, accompagne les mères isolées, victimes d'un lourd passé pour certaines (violences conjugales...), et sont pour la plupart, dans une situation irrégulière.

Nichée dans une ancienne friche du quartier de La Saulaie, à Oullins, la "tiny house" n'est prêtée que pour une durée de trois ans.

Chaque bungalow d'une vingtaine de mètres carrés dispose d'une cuisine équipée, d'un lit pliable, d'un lit pour bébé, d'une salle de bain avec toilettes. Les familles peuvent également profiter d'un espace commun composé d'une salle collective, d'une buanderie et d'un bureau d'accueil. À cela s'ajoute un jardin où sera installé, d'ici l'été, un point d'eau pour les enfants.

Tiny house à Oullins @ Cheyenne Gabrelle

Tiny house à Oullins @ Cheyenne Gabrelle

Un levier pour les mères isolées

Au-delà de la mise à l'abri temporaire des mères isolées, ce logement leur permet d'avoir un accompagnement plus régulier. "Les tiny house sont un outil précieux pour avoir un accueil digne des femmes isolées, tout en leur offrant un accompagnement social adapté à leur besoin. Cela leur permet de s'intégrer dans la société", se félicite Marion Veziant-Rolland, directrice de l'association. "On est aux anges !" sourient les nouvelles habitantes. Arrivée le 2 mai, Amina cherche une situation stable le plus vite possible. Consciente qu'il s'agit d'un logement temporaire, la tiny house est néanmoins "très bien, c'est propre, c'est nouveau. On a de l'aide au quotidien, surtout sur le côté alimentaire", précise cette femme d'origine Congolaise, accompagnée avec son fils âgé de 10 mois, Mathys.

Amina et son fils Mathys à leur tiny house @ Cheyenne Gabrelle

"C'est toujours une joie d’inaugurer ces villages. C’est un changement profond avec un vrai hébergement à disposition de la mère et de son enfant. Bien qu'il soit temporaire, on englobe toute la question autour de l’accompagnement avec l’équipe, et c’est essentiel pour qu’elles puissent progresser dans leur parcours", a souligné Bruno Bernard, président (EELV) de la Métropole de Lyon.

Pour rappel, la Métropole de Lyon est l'autorité compétente en protection de l'enfance pour les enfants âgés de moins de trois ans depuis 2020. Pour le projet des tiny house, la Métropole a investit 1 million d'euros.

