Nuits sonores à Lyon : plus de 100 000 festivaliers au rendez-vous

Fort de son succès, le festival de musiques électroniques Nuits sonores a accueilli 102 000 festivaliers pour sa 20e édition, du 17 au 21 mai.

À l'occasion des 20 ans de Nuits sonores, les festivaliers étaient au rendez-vous. En tout, plus de 102 000 festivaliers vibraient au rythme de la musique électronique, à travers 25 lieux disséminés dans la ville. À l'image d'une grand-messe musicale de l'Ascension, des festivaliers de tout horizon, Paris, Pays-Bas, ou Allemagne, ont fait le déplacement. "Quel magnifique cadeau, pour l’édition des 20 ans, que cette joyeuse effervescence collective, déployée partout dans la ville", remercient les équipes d'Arty Farty, organisateur du festival depuis 2003. Un festival qui marque les esprits donc avec 40 000 festivaliers de plus que la précédente édition.

Avec plus de 185 artistes de la scène locale à la scène internationale, "Nuits sonores a fait pour ses 20 ans la part belle à la diversité, à l'émergence, aux allers-retours entre figures emblématiques du festival et talents de demain, embrassant toutes les musiques électroniques", appuie Arty Farty.

Environ 30 000 festivaliers aux open-air

L'organisateur de Nuits sonores en dresse un bilan plus que positif avec un retour en force de l'espace public, après trois ans d'absence. Cette année, plus de 30 000 festivaliers se sont aventurés sur les sites gratuits que proposaient Nuits sonores. À savoir, les trois publics domaines, à la place Guichard, à la Croix-Rousse, au Transbordeur, ou encore les Extra!, les NS Lab et les Mini sonores.

Nuits sonores donne rendez-vous aux festivaliers du 8 au 13 mai 2024 pour sa 21e édition.

