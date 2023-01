Lyon et alentours : trois nouveaux sites d'hébergement d'urgence

La préfecture du Rhône annonce l'ouverture de trois sites d'hébergement d'urgence, dont deux dans les 9e et 3e arrondissement de Lyon.

Vendredi 13 janvier, la préfecture du Rhône a annoncé l'ouverture de trois nouveaux sites d'hébergement d'urgence. À l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes (Lyon 3e), 50 places seront ouvertes à partir du 23 janvier, suite à la mobilisation de l'Armée du Salut. 140 places seront par ailleurs ouvertes début février dans un bâtiment de la SNCF, dans le 9e arrondissement, avec l'intervention du Foyer Notre-Dame des sans-Abris.

À Villefranche-sur-Saône, en accord avec l'association Le Mas, 47 places ouvriront également fin février, dans l'ancien commissariat de la commune. "Ces nouvelles places viendront s’ajouter à la mobilisation en décembre de 550 places exceptionnelles et aux solutions mobilisées dans le cadre de l’activation du plan grand froid", a indiqué la préfecture dans un communiqué. En janvier 2022, la préfecture avait indiqué l'ouverture de 150 places pour renforcer le dispositif d'hébergement d'urgence dans la Métropole de Lyon.

Des places qui ont doublé en 10 ans

"L’État finance chaque jour dans le Rhône 22 000 places d’hébergement d’urgence ou de logement adapté, précise également la préfecture. En 10 ans, le nombre de places d’hébergement a plus que doublé pour atteindre plus de 7 800 places. En complément, l’État finance 14 000 places dans le cadre du dispositif « logement d’abord. 890 places ont également été ouvertes pour les déplacés ukrainiens et 2330 places pour l’asile et l’intégration".