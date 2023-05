Le compositeur Jean-Louis Murat s’est éteint 

L’Auvergnat de 71 ans est décédé, jeudi 25 mai, a annoncé son manager.

L’auteur-compositeur-interprète Jean Louis Murat, au plus d’une trentaine d’albums dans sa carrière s’en est allé. Né en 1952, dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, il a su construire aux fil des années sa longue et belle carrière. Parmi ces titres les plus connus, "Regrets", chanté en duo avec Mylène Farmer ou encore "Si je devais manquer de toi", "Foule romaine" et "Au Mont Sans-Souci".

Un amoureux de la salle du Radiant

Durant sa carrière, Jean-Louis Murra affectionnait jouer dans le secteur notamment au niveau de la salle du Radiant à Caluire-et-Cuire. Il y a un an, lors de l’année de ses 70 ans, le chanteur était revenu dans cette salle pour y donner un concert.