Lyon 9e : Jamais Sans Toit annonce la mise à l'abri de 48 enfants à l'école Montel

Sur les réseaux, le collectif citoyen Jamais Sans Toit dénonce "l'inaction des pouvoirs publics" et annonce mettre à l'abri 48 enfants et leur famille dans les locaux de l’école Montel, à Lyon 9e.

"En cet hiver 2024, la réalité est têtue", expriment les membres de Jamais sans Toit dans un communiqué diffusé ce matin sur les réseaux. D'après le collectif citoyen, à Lyon, 181 enfants se trouveraient sans solution d’hébergement, et un quart des 208 écoles maternelles et élémentaires lyonnaises serait affecté par le sans-abrisme des élèves.

Depuis vendredi 12 janvier, "ce sont 48 enfants de 18 groupes scolaires qui sont mis à l’abri dans les locaux de l’école Montel", a annoncé le collectif, qui indique "attendre que le maire de Lyon, Grégory Doucet, se prononce sur la réquisition du bâtiment territoriale et prenne attache avec les services de l’Etat afin que les familles intègrent le circuit légal d’hébergement d’urgence". Dans l’attente d’une orientation, ses membres demandent que soit mandaté "de toute urgence un opérateur social afin d’assurer la gestion sanitaire du lieu et pour qu’un diagnostic social des familles soit établi dans les plus brefs délais".

Le 2 janvier, Jamais Sans Toit organisait par ailleurs un rassemblement devant le gymnase Louis Chanfray, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour manifester contre la remise à la rue de 12 familles hébergées. La mairie de Lyon avait ouvert le gymnase à la disposition des 76 personnes, le 17 décembre, durant toute la période des vacances de Noël.