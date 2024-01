Fréquentation en hausse pour le musée des Beaux-Arts et le macLyon

Le Pôle des musées d'art de Lyon se félicite de la hausse d'une hausse de fréquentation en 2023.

Le musée des Beaux-Arts et le musée d'art contemporain de Lyon sont en bonne forme. En 2023, la fréquentation de ces deux sites culturels formant le Pôle des musées d'art de Lyon s'élève à 418 160 visiteurs, soit 17 % de plus qu'en 2022. "Les semaines de gratuité du 23 au 27 août et du 6 au 11 septembre au musée des Beaux-Arts, décidées par la Ville de Lyon en raison de la canicule, ont attiré un public nombreux, fréquentation confirmée pendant la période de la coupe du monde de Rugby", analyse le Pôle des musées d'art dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi.

Par ailleurs, 40 % des visiteurs individuels du macLyon ont moins de 26 ans. "Ces chiffres s’expliquent notamment par une programmation ciblée comme les nocturnes, les rencontres/conférences et la collaboration pérenne avec les établissements de l’enseignement supérieur de la Métropole de Lyon – des filières de l’apprentissage aux grandes Écoles", poursuit le Pôle des musées d'art. En 2024, le musée des Beaux-Arts accueillera sept nouvelles expositions. En mars, le macLyon mettra la lumière sur Sylvie Selig et dévoilera River of no Return, l'immense toile de 140 mètres de long obtenue grâce à une campagne de financement participatif.