Lyon : le résumé des temps forts de la semaine

L'actualité lyonnaise a été une fois de plus animée à Lyon, entre rebondissements politiques, faits divers et annonces percutantes. Voici un aperçu des temps forts de cette semaine du 9 au 15 janvier.

Fabienne Buccio nommée à la préfecture du Rhône

C'est officiel, Pascal Mailhos, préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejoint l'Elysée en tant que coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il a été nommé ce mercredi 11 janvier en Conseil des ministres. Sa remplaçante s'appelle Fabienne Buccio et se revendique féministe. C'est la première femme de l'histoire à occuper ce poste. En juin 2021, seulement 29 % des préfets étaient des femmes. Originaire de Gap dans les Hautes-Alpes, cette haute fonctionnaire de 63 ans quitte donc la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine.

Fermeture du Village des Créateurs

Lundi 9 janvier, le Village des créateurs, créé en 2001 et situé dans le 1er arrondissement de Lyon, a annoncé sa fermeture à la suite d'une assemblée générale. Bien connue des Lyonnais, cette pépinière d'entreprises de créateurs située passage Thiaffait mettait en valeur le travail d'entrepreneurs dans les secteurs de la mode, de la joaillerie et du design. Derrière cette fermeture, la Métropole de Lyon accuse la Région, qui aurait baissé les subventions, d'être responsable de la fermeture.

Crédit : Village des Créateurs

Fusillade à Vaulx-en-Velin : enquête ouverte pour meurtre

Deux frères de 19 et 21 ans ont été touchés lors d’une fusillade mercredi 11 janvier au soir à Vaulx-en-Velin, chemin des Bardelières, selon les informations du parquet de Lyon partagées le 12 janvier. Grièvement blessé, le plus âgé n’a pas survécu à ses blessures malgré les tentatives de réanimation pratiquées sur place par les pompiers du SDMIS avec un médecin du SMUR, son décès a été constaté sur les lieux du drame. Le plus jeune, qui a appelé les secours après les tirs, a été hospitalisé gravement blessé, mais sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Image d'illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Doudounes du Bangladesh : l'opposition réagit

Après la révélation par le syndicat Sud Solidaires de l'achat de doudounes made in Bangladesh par la Ville de Lyon, très critiquée cette semaine, les élus d'opposition Pierre Olivier (maire de Lyon2e) et Yann Cucherat (conseiller municipal de Lyon 5e) ont réagi à cette affaire ce week-end. Les deux élus pointent du doigt une politique de communication, une fausse exemplarité et de grosses contradictions entre les discours et les actes de l'exécutif écologiste.

Après OL-Strasbourg, de grosses tensions au stade

Le match de samedi soir face à Strasbourg s'est soldé par une défaite (1-2) pour l'OL, qui encaisse sont deuxième échec à domicile. Les supporters, virulents et agressifs, ont exprimé leur mécontentement à l'encontre des joueurs en voulant envahir le stade et entrer dans les vestiaires, ce qu'a regretté le président du club, Jean-Michel Aulas. John Textor, nouveau propriétaire de l'OL, était sur place, arrivé jeudi 12 janvier.