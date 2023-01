Résultats de l'OL : les supporters affichent leur mécontentement

Les supporters de l'OL, qui affrontera l'équipe de Strasbourg ce soir, ont affiché une banderole cinglante à l'encontre des joueurs.

"Arrêtez d'être nuls ou dégagez !". Voici le message on ne peut plus agressif des supporters de l'OL, destiné aux joueurs. Affiché sur une banderole devant le centre d'entraînement de l'équipe lyonnaise, il exprime le mécontentement des supporters, dépités face aux mauvais résultats de l'équipe. Le match nul (0-0) du 11 janvier face à Nantes a sans doute contribué à cet agacement.

Ce soir, à 21h, l'OL recevra Strasbourg dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. "On manque de constance et de régularité. On progresse dans certains domaines et en même temps on a l'impression qu'on s'affaiblit dans d'autres", a confié le capitaine Alexandre Lacazette vendredi 13 janvier en conférence de presse d’avant-match, selon Lyon Mag.