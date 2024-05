À Lyon, le restaurant Le Comptoir du Vin fermé pour "manquements graves aux règles d'hygiène"

Suite à un contrôle des services de l'Etat, le restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle et familiale, situé dans le 4e arrondissement de Lyon, est fermé depuis le 17 mai.

Depuis le début de l'année 2024, la Direction départementale de protection des populations a assuré multiplier par trois les contrôles sanitaires des restaurants et supermarchés dans le Rhône. Chose promise, chose due, les fermetures administratives s'enchaînent depuis quelques semaines. À Lyon dernièrement, c'est le restaurant Le Comptoir du Vin qui en a fait les frais. Ce vendredi 17 mai, après un nouveau contrôle sanitaire, l'établissement s'est vu notifier la cessation immédiate de ces activités.

Les agents spécialisés à l'origine du contrôle ont relevé 14 "manquements graves aux règles d'hygiène". En cause notamment ; la présence d'ouvertures sur l'extérieur non protégées "entraînant un risque d'introduction des nuisibles", la présence de "déjections de souris" et "la vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements".

36 mesures correctives

Afin de réouvrir ses portes, le restaurant du chef Daniel Perrier devra réaliser une série de 36 mesures correctives telles que "remplacer le matériel vétuste et obsolète", "ranger les ustensiles de cuisine dans un espace fermé", ou encore "mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles".

