La préfecture du Rhône a fermé ce mardi la boulangerie du Pain Royal, à Villeurbanne, pour non-respect des règles d'hygiène.

Ménage pas fait, produits mal conservés, locaux vétustes. Depuis le 12 mars, le Pain Royal fait l'objet d'une fermeture administrative ordonnée par la préfecture du Rhône. Située cours Léon Tolstoi à Villeurbanne, la boulangerie ne respectait pas les règles d'hygiène. Une dizaine de "manquements graves" ont ainsi été relevés par l'agent en charge du contrôle.

Des risques de contamination et d'intoxication

L'inspection menée en début de semaine a notamment révélé l'état dégradé des locaux, qualifiés de "vétustes" par la préfecture. Selon les services de l'État, la boulangerie et ses nombreux équipements n'étaient pas entretenus ni nettoyés. Autre point d'irrégularité, les conditions de stockage et de conservation des matières premières, qui n'étaient pas en règle. L'agent de contrôle aurait notamment relevé des risques de contamination et d'intoxication élevés et une absence de traçabilité des produits proposés à la vente.

L'agent de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a donc estimé que la poursuite de l'activité, dans de telles conditions, constituait "une menace importante pour la santé des consommateurs". Le propriétaire de l'établissement ne pourra reprendre son activité qu'après avoir pris des mesures correctives. Il lui est notamment demandé d'obstruer les trous dans les murs pour éviter l'installation de nuisibles et de rénover l'ensemble des locaux. Il doit également remplacer les joints des armoires froides et des chambres de pousse et préciser les dates d'entame, de confection et de décongélation des produits. Enfin, la préfecture lui demande de nettoyer, dégraisser et désinfecter l'ensemble des locaux et équipements de la boulangerie.

Lire aussi : Une boulangerie de Villeurbanne fermée pour des manquements aux règles d'hygiènes