À Lyon, un restaurant japonais du 1er fermé pour raison sanitaire

Jeudi 29 février, un contrôle de la direction départementales de la protection des populations (DDPP) dans le 1er arrondissement de Lyon a conduit à la fermeture d’un restaurant japonais. Selon un arrêté de la préfecture du Rhône, plusieurs "manquements graves aux règles d’hygiène" ont été enregistrés au restaurant Dazzling Gyoza, situé rue de la République.

Sur place, les deux agents de la DDPP ont constaté un défaut caractérisé "de maintenance et de nettoyage des locaux de production de stockage et des équipements" ; "la conservation de denrées réfrigérées à température ambiante" ; "l'absence de traçabilité des denrées" ; "l'absence de procédure concernant le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements" ; ou encore "la méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène".

Dans ces conditions, les services de l’État ont considéré que la poursuite de l’activité de l’établissement constituait "une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d'intoxication qui en résultent".

Une trentaine de mesures correctives à appliquer

La réouverture de l’établissement ne pourra se faire qu’après la réalisation d’une trentaine de mesures correctives. Celles-ci vont de l’arrêt de la congélation des denrées fraîches, à la réalisation d’analyses microbiologiques alimentaires et de surfaces, en passant par la mise en place d’un système de traçabilité des matières premières ou encore le suivi d’une formation à l’hygiène pour l’ensemble du personnel.