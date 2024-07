Des jeunes sautent du pont de la Feuillée en pleine nuit

Dans la nuit du vendredi au samedi 13 juillet, des jeunes ont été aperçus en train de plonger dans la Saône, depuis le pont de la Feuillée. Pourquoi cette pratique est-elle dangereuse ?

C'est une pratique qui pourrait en amuser certains, en effrayer d'autres. Sauter d'un pont du Rhône ou de la Saône pour relever un défi. Cette nuit du 12 au 13 juillet, un groupe de jeunes a été vu en train de sauter du pont de la Feuillée, au-dessus de la Saône. Heureusement, cet acte est resté sans conséquence et chacun a pu sortir de l'eau sans l'aide des secours. Alors, en cette période estivale, rappelons que ce type de comportements est très à risque.

Une dizaine de décès par an

Sur une année civile, les pompiers du SDIS69 réalisent en moyenne 125 interventions nautiques, dont 85 pour des personnes à extirper des eaux. Malheureusement, une dizaine de décès sont constatés chaque année dans le Rhône et la Saône. Pour être le plus réactif possible en cas d'incident, quatre plongeurs sont mobilisés 24h/24 et 7j/7 à la caserne de Confluence.

Pourquoi les risques de noyade sont-ils importants ?

Malgré une apparence parfois calme, les fleuves que sont le Rhône et la Saône restent particulièrement dangereux à la baignade dans Lyon. Les courants et contre-courants représentent déjà des risques, car ils peuvent même surprendre un bon nageur. Ensuite, des débris peuvent se déplacer à grande vitesse et de façon imprévisible, selon qu'ils sont déviés par les piles de ponts.

Sauter d'un pont n'est pas non plus anodin. L'impact avec l'eau peut créer des douleurs aux cervicales. Dans le pire des cas, il peut aussi faire perdre connaissance. Des risques d'autant plus importants que souvent, ces sauts dans la Saône et le Rhône se font sous l'emprise de l'alcool.