Plus de 4 000 signatures contre la mise en sens unique de la Grande rue d’Oullins

La Maire d’Oullins Clotilde Pouzergue montre son mécontentement contre la mise en sens unique de la Grande rue d’Oullins et appuie sa volonté avec une pétition signée par 4 449 personnes.

Clotilde Pouzergue ne veut pas de ce changement. Dans un communiqué, la maire de la ville d’Oullins réaffirme sa position à contre la mise à sens unique de la Grande rue de sa ville. "4 449, Oullinois, Saint-Genois, habitants du sud-ouest de Lyon s’opposent à la mise en sens unique de la grande rue et de la rue de la Camille dans le cadre du passage de la Voie lyonnaise n°6", souligne l’élue pour appuyer sa conviction.

Une lettre adressée au président de la Métropole de Lyon

Dans le même temps, Clotilde Pouzergue a écrit au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, pour lui rappeler les oppositions de la Ville. Pour la mairie d’Oullins, l’application de la mise en place du sens unique de la Grande rue va constituer "un report de circulation trop important sur les autres quartiers d’Oullins dont les voiries ne sont pas adaptées pour supporter ce flux". Non loin d’une école, cela pourrait accentuer "une augmentation de la dangerosité aux abords de l’école Jean de la Fontaine, du fait du report de circulation dans ce secteur" ou encore "la suppression de 35 places de stationnement dans une rue qui impactera directement les riverains sans possibilité de stationner à proximité".

À travers tous les éléments, la mairie d’Oullins trouve que la métropole "ne tient pas compte de la topographie et des contraintes urbanistiques de la commune". Plus méfiante, l’élue propose de se donner une année supplémentaire pour voir l’impact du prolongement de la ligne B prévu d’ici la rentrée 2023 et de prendre ensuite une décision.