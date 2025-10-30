Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Selon le dernier sondage de nos confrères de Lyon Mag, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, semble également à la traîne en termes d'intentions de vote, à l'instar de Grégory Doucet à la mairie.

Tout le monde ne parle que de ça : Jean-Michel Aulas, devenu, grâce à deux derniers sondages favorables, grand favori dans la course à la mairie de Lyon en 2026. Si Grégory Doucet, crédité de seulement 24 % des intentions de vote au 1er tour des municipales, contre 47 % pour l'ancien patron de l'OL, semble plus que jamais en difficulté, son comparse écologiste Bruno Bernard n'est pas en reste.

Selon ce même sondage réalisé par OpinionWay pour nos confrères de Lyon Mag et de Radio Espace, le président de la Métropole de Lyon accuse un retard non négligeable sur sa principale concurrente, Véronique Sarselli. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon récolte ainsi 36 % des intentions de vote au premier tour de l'élection métropolitaine, contre 27 % pour le président sortant.

Neuf points d'écart, alors que Bruno Bernard profite de l'appui des socialistes et des communistes quand, dans le même temps, Véronique Sarselli n'a pas encore obtenu le soutien du socle macroniste et des partis du centre (Renaissance, Horizons et le MoDem). Si au premier tour des métropolitaines de 2020 Bruno Bernard avec recueilli "seulement" 22% des votes, le score grimpait à 35% en additionnant les votes des deux autres listes de gauche.

La percée du RN se confirme

À noter également que la liste du Rassemblement National, testée dans ce sondage avec Andréa Kotarac, mais qui sera bien menée par Tiffany Joncour, recueille 20 % des intentions de vote. Un score plus que doublé par rapport aux 7 % réalisés au premier tour en 2020. Après avoir décroché deux députés dans le Rhône l'an dernier, le parti d'extrême droite pourrait faire une entrée fracassante au sein du conseil métropolitain si ces tendances se confirment en mars prochain.

Enfin, la liste des Insoumis, testée avec le député Idir Boumertit à sa tête, recueille 15 % des intentions de vote. La France Insoumise n'a pas encore officiellement investi de candidat pour les métropolitaines de 2026.

Des scores qui confirment la passe difficile traversée par les élus écologistes de la métropole de Lyon, de Grégory Doucet en passant donc par Bruno Bernard.

Ce dernier, pas encore officiellement candidat à sa propre succession, possède désormais une longueur de retard sur sa concurrente de droite.

Le président écologiste, qui a longtemps espéré que la mauvaise image de Grégory Doucet à la Ville ne se répercuterait pas sur son bilan à la Métropole, peut se rassurer sur un chiffre : à cinq mois des métropolitaines, 16 % des sondés n'expriment pas encore d'intention de vote. Un chiffre assez élevé et des indécis qui pourraient faire basculer le résultat de l'élection d'un côté ou de l'autre en mars prochain.