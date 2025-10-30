Actualité
chomage auvergne rhone alpes
Illustration France travail. (Photo by Denis CHARLET / AFP)

Le nombre de demandeurs d'emploi en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Loane Carpano

    • Les chiffres du chômage en Auvergne-Rhône-Alpes sont en hausse au troisième trimestre 2025. Une hausse notamment liée à la loi sur le plein emploi (LPE).

    Les chiffres du chômage pour le troisième trimestre 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes ont été dévoilés par Pôle Emploi. Le nombre de personnes inscrites à France Travail n'ayant exercé aucune activité professionnelle ou activité réduite (catégories A, B et C) s'établit à 629 900 personnes. Cela correspond à une augmentation de 1,2 % sur un trimestre. Sur un an, l'augmentation est de 5%, contre 5,3 % en France.

    Une hausse liée à la LPE ?

    Selon Pôle Emploi, cette forte hausse est notamment due aux effets de la loi sur le plein emploi (LPE), amenant de nouveaux publics à s'inscrire sur France Travail. Pour rappel, la LPE instaure désormais une obligation d’inscription pour les bénéficiaires du RSA et pour les jeunes en parcours d’insertion.

    "Toutefois, la LPE n'explique pas à elle seule la hausse du nombre d'inscrits à France Travail", précise Pôle Emploi. A champ comparable, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C s’accroît de 3,1 % sur un an en Auvergne-Rhône-Alpes. "Cela explique en particulier la hausse du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans", indique Pôle Emploi.

    Néanmoins, il est estimé qu’en l’absence de ce décret, le nombre de demandeurs d’emploi aurait été assez stable sur le 3e trimestre (-0,2 % en catégories A, B, C).

    Lire aussi :

    à lire également
    L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    chomage auvergne rhone alpes
    Le nombre de demandeurs d'emploi en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes 09:00
    L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires" 08:20
    la Saône en crue en février 2021.
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:51
    De 3-0 à 3-3 : renversé par le Paris FC, l'OL manque l'occasion de recoller en tête 07:36
    Lyon soleil
    Une journée entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Théo Roussely, cofondateur de Fredo, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Fredo, la start-up lyonnaise qui veut démocratiser le vélo partagé sans borne 07:00
    voiture police faits-divers
    Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré 29/10/25
    Juliette Dufêtre cheffe du restaurant Botani
    Le plat d'une cheffe lyonnaise servi en première classe du TGV Lyria cet hiver 29/10/25
    Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 89 ans à Vénissieux 29/10/25
    Le musée des sapeurs-pompiers de Lyon présentera ses véhicules à Epoqu'auto 29/10/25
    vue de Lyon la nuit
    Artifices, vente d'alcool... quelles mesures préventives pour la soirée d'Halloween à Lyon ? 29/10/25
    Concours de cuisine et pâtisserie durable : 3 rhodaniens et un drômois sur le podium 29/10/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : le suspect écroué 29/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut