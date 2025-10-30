Le nombre de demandeurs d'emploi en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

Les chiffres du chômage en Auvergne-Rhône-Alpes sont en hausse au troisième trimestre 2025. Une hausse notamment liée à la loi sur le plein emploi (LPE).

Les chiffres du chômage pour le troisième trimestre 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes ont été dévoilés par Pôle Emploi. Le nombre de personnes inscrites à France Travail n'ayant exercé aucune activité professionnelle ou activité réduite (catégories A, B et C) s'établit à 629 900 personnes. Cela correspond à une augmentation de 1,2 % sur un trimestre. Sur un an, l'augmentation est de 5%, contre 5,3 % en France.

Une hausse liée à la LPE ?

Selon Pôle Emploi, cette forte hausse est notamment due aux effets de la loi sur le plein emploi (LPE), amenant de nouveaux publics à s'inscrire sur France Travail. Pour rappel, la LPE instaure désormais une obligation d’inscription pour les bénéficiaires du RSA et pour les jeunes en parcours d’insertion.

"Toutefois, la LPE n'explique pas à elle seule la hausse du nombre d'inscrits à France Travail", précise Pôle Emploi. A champ comparable, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C s’accroît de 3,1 % sur un an en Auvergne-Rhône-Alpes. "Cela explique en particulier la hausse du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans", indique Pôle Emploi.

Néanmoins, il est estimé qu’en l’absence de ce décret, le nombre de demandeurs d’emploi aurait été assez stable sur le 3e trimestre (-0,2 % en catégories A, B, C).

