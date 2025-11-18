78 % des habitants de la métropole de Lyon satisfaits de la propreté dans leur quartier 

La Métropole de Lyon a dévoilé les résultats de son baromètre des services urbains concernant le nettoiement et la voirie. En 2025, 78 % des habitants se disent satisfaits de la propreté de leur quartier, contre 64 % en 2022.

Lundi 17 novembre, à l’occasion du conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a dévoilé les résultats de son baromètre des services urbains 2025. Réalisée entre les mois de mai et juin 2025 auprès de 2 031 personnes des 58 communes de l'agglomération lyonnaise, l’enquête se concentre sur deux sujets : le nettoiement et la voirie.

78 % sont satisfaits de la propreté

Selon les résultats communiqués par la Métropole de Lyon, 78 % des habitants ont une bonne impression vis-à-vis de la propreté dans leur quartier, contre 64 % en 2022 (date du dernier rapport). Ceux ayant les avis le plus positifs sont les personnes installées depuis moins d’un an (92 %) et les PCS+ (professions et catégories socioprofessionnelles) à 83 %. Les avis défavorables tombent, quant à eux, à 22 %, contre 36 % en 2022.

Interrogés sur les causes de la saleté dans les rues, 72 % des sondés estiment que l’incivilité des gens (déjections canines, dépôts sauvages, etc.) reste la raison principale. Un résultat en hausse puisqu’en 2022, ce chiffre était de 64 %. Comme cela était déjà le cas il y a trois ans, 3 % pensent également que les services de nettoyage n’interviennent pas assez souvent.

Les aménagements pour réduire le trafic routier rejetés à 54 %

Toujours selon la collectivité, près de 9 habitants sur 10 se disent satisfaits "de la manière dont sont entretenus et réparés les espaces publics dans leur quartier" (29 % ont une "très bonne impression" et 58 % ont une "plutôt bonne impression"), quand 12 % en ont une mauvaise impression (contre 14 % en 2012, date du dernier rapport).

Parmi les aménagements plébiscités, la végétalisation arrive en tête avec 93 % d’avis positif, suivie par les aménagements pour les transports en commun (89 %) et la piétonnisation des rues (81 %). Représentatifs des clivages politiques, les changements de sens de circulation pour diminuer le trafic automobile se distinguent largement avec 54 % d’avis défavorables.

