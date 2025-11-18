78 % des habitants de la métropole de Lyon satisfaits de la propreté dans leur quartier 

La Métropole de Lyon a dévoilé les résultats de son baromètre des services urbains concernant le nettoiement et la voirie. En 2025, 78 % des habitants se disent satisfaits de la propreté de leur quartier, contre 64 % en 2022.
Lundi 17 novembre, à l’occasion du conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a dévoilé les résultats de son baromètre des services urbains 2025. Réalisée entre les mois de mai et juin 2025 auprès de 2 031 personnes des 58 communes de l'agglomération lyonnaise, l’enquête se concentre sur deux sujets : le nettoiement et la voirie.
78 % sont satisfaits de la propreté
Selon les résultats communiqués par la Métropole de Lyon, 78 % des habitants ont une bonne impression vis-à-vis de la propreté dans leur quartier, contre 64 % en 2022 (date du dernier rapport). Ceux ayant les avis le plus positifs sont les personnes installées depuis moins d’un an (92 %) et les PCS+ (professions et catégories socioprofessionnelles) à 83 %. Les avis défavorables tombent, quant à eux, à 22 %, contre 36 % en 2022.
Interrogés sur les causes de la saleté dans les rues, 72 % des sondés estiment que l’incivilité des gens (déjections canines, dépôts sauvages, etc.) reste la raison principale. Un résultat en hausse puisqu’en 2022, ce chiffre était de 64 %. Comme cela était déjà le cas il y a trois ans, 3 % pensent également que les services de nettoyage n’interviennent pas assez souvent.
Les aménagements pour réduire le trafic routier rejetés à 54 %
Toujours selon la collectivité, près de 9 habitants sur 10 se disent satisfaits "de la manière dont sont entretenus et réparés les espaces publics dans leur quartier" (29 % ont une "très bonne impression" et 58 % ont une "plutôt bonne impression"), quand 12 % en ont une mauvaise impression (contre 14 % en 2012, date du dernier rapport).
Parmi les aménagements plébiscités, la végétalisation arrive en tête avec 93 % d’avis positif, suivie par les aménagements pour les transports en commun (89 %) et la piétonnisation des rues (81 %). Représentatifs des clivages politiques, les changements de sens de circulation pour diminuer le trafic automobile se distinguent largement avec 54 % d’avis défavorables.
Le sondage a du être fait de manière sélective. Dans le quartier Villette (Lyon 3e) l'état de saleté de nombreux trottoirs est indigne. Le passage Pompidou (sous les voies ferrées) bien que récent est particulièrement sale...
Je suis satisfait de l'état de propreté de mon quartier. Exemple : les quais de Saône très décrié par certains, est propre. Après on ne peut pas empêcher les graffeurs de graffer avant qu'il ne graffent...
Oulala un sondage qui va faire jaser Donald Aula et sa clique !