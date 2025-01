Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon a dévoilé ce jeudi matin les résultats de sa concertation citoyenne lancée le 31 octobre dernier. Sans surprise, les personnes interrogées tirent à boulet rouge sur les aménagements et projets urbains mis en place par la Métropole de Lyon.

C’est à l’étage du café 203, dans le centre ville de Lyon, et un peu plus de deux mois après le lancement de sa "concertation citoyenne indépendante", que le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon a dévoilé ce jeudi 23 janvier les résultats de cette concertation qui visait à "recueillir de manière neutre et objective les avis des résidents et des acteurs économiques locaux" selon le collectif, notamment soutenu par Christophe Marguin, président des Toques blanches lyonnaises, candidat déclaré "sans étiquette" aux municipales 2026 de Lyon mais élu de droite à la Métropole et en guerre ouverte contre les écologistes. Une consultation lancée "face à l’attitude de mépris total du maire de Lyon et du président de la Métropole de Lyon" explique le collectif au cours d’une conférence de presse durant laquelle les membres du "rassemblement citoyen et apolitique" ont présenté dans le détail les chiffres de leur enquête citoyenne.

Sans surprise, les résultats de l'enquête qui a recueilli près de 3500 réponses, "plus que toutes les enquêtes officielles réalisées par la Métropole de Lyon sur les mêmes sujets et sur des périodes bien plus longues", dressent un bilan très négatif des aménagements urbains à Lyon et dans la métropole.

"Une vision idéologique anti-voiture, sans pragmatisme"

"Les résultats mettent en lumière un rejet global massif des aménagements urbains actuels et une demande forte de révision" détaille ainsi le collectif. La "fermeture de la presqu'île", cheval de bataille du collectif depuis sa création, récolte ainsi 70% d'avis défavorable de la part des 3394 répondants, dont 75% sont des habitants de la Métropole et 25% des professionnels. Seul le "rétrécissement des voies sur les quais du Rhône" fait autant l'unanimité contre lui, avec 78% d'avis défavorables à son encontre. L'extension de la zone à faible émission (ZFE) récolte 61% d'avis défavorable et le rétrécissement de la rue Servient 64%.

Sur les 12 projets sélectionnés, allant de l'aménagement de la route de Genas au passage à sens unique de l'avenue Félix Faure en passant par la fermeture de la montée du chemin neuf, aucun obtient une majorité d'avis favorables. "Beaucoup perçoivent les changements comme imposés par une vision idéologique anti-voiture, sans pragmatisme" charge également le collectif.

"La voiture et l’automobiliste sont devenus les ennemis des politiques en place" déplore Christophe Cédat, proprietaire du café 203 et membre du collectif, dénonçant également "une offre de transport en commun anarchique dans la Métropole de Lyon."

"Peser dans la perspective de 2026"

"Les répondants dénoncent les effets sur la fluidité de circulation, l’accessibilité, la qualité de vie et la fréquentation des commerces locaux", poursuit le collectif, expliquant que "plus de la moitié des répondants déclarent utiliser la voiture comme mode principal de déplacement". Ce qui illustrerait, selon eux, "une insuffisance des alternatives proposées".

Face à ce constat, le collectif des défenseurs de Lyon appellent "à la mobilisation pour repenser l'aménagement urbain". Sa pétition, lancée lors de la création du collectif et toujours accessible en ligne a déjà recueilli plus de 13 000 signatures. "Face à ces résultats sans appel, on veut qu’on nous écoute" exhorte Christophe Marguin, membre du collectif apolitique et candidat déclaré sans étiquette pour les municipales de 2026 (élu à la La Métropole sous l'étiquette La Métro Positive, à droite). "Aujourd’hui ce n’est pas possible de discuter avec la Ville et la Métropole" poursuit-il.

Le collectif appelle ainsi à "une mobilisation de la société civile et des grands Chefs d’entreprises ou décideurs Lyonnais et grands Lyonnais pour peser dans la perspective de 2026."