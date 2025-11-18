Actualité
Fleuriste.

La société lyonnaise Interflora écope d’une amende de plus de 3 millions d’euros

  • par Clémence Margall

    • La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a infligé ce mardi une amende de 3 166 380 millions d’euros à la société lyonnaise Interflora pour facturation sans consentement.

    La société lyonnaise Interflora, spécialisée dans la vente de compositions florales, a été lourdement condamnée ce mardi 18 novembre à une amende de 3 166 380 millions d’euros par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône.

    Il est reproché à l’entreprise "la facturation d’une option supplémentaire sans consentement exprès du consommateur, au moyen d’une case automatiquement pré-cochée pour son service payant "Interflora+" lors de la passation de commande sur le site internet interflora.fr", indique l’État. Mais également "l’absence d’information donnée aux consommateurs sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL)".

    Le réseau de fleuristes avait déjà été condamné en 2004 à une amende de 1,4 million d’euros pour abus de position dominante sur le marché de transmission des commandes de fleurs.

