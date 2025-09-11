50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire

Ce mois de septembre 2025 au salon de thé de la Maison Bernachon, Le Président est mis à l’honneur à l’occasion de son 50e anniversaire.

Le rendez-vous était donné à 9 heures au salon de thé de la Maison Bernachon. Derrière les portes de la fabrique, nous avons découvert les secrets du chocolat : les machines en action, le parfum envoûtant des fèves torréfiées, les gestes précis des artisans. Entre dégustations et émerveillement, la visite s’est conclue par un moment fort : savourer une part du Président, le gâteau iconique de la Maison.

Dans les coulisses de l'atelier, la célèbre pâtisserie Le Président prend forme entre exigence et tradition. En 1975, à l’Élysée, Maurice Bernachon conçoit Le Président à l’occasion de la remise de la Légion d’Honneur à Paul Bocuse par le Président Valéry Giscard d’Estaing : un alliance entre patrimoine et gastronomie. Composé d’une génoise, d’une ganache pralinée noisettes, de bigarreaux blancs confits à la liqueur de cerise élaborée dans les Monts du lyonnais par la maison Crozet, accompagné d’une coiffe de copeaux de chocolat noir, ce gâteau à la recette emblématique traverse les décennies. Au fil des années, il est devenu un passage incontournable de la Maison pour les amateurs de chocolat. "C’est vraiment un gâteau historique" explique Philippe Bernachon.

Le Président est le reflet d’un savoir-faire exceptionnel transmis de génération en génération. Après Jean-Jacques Bernachon, ses trois enfants perpétuent aujourd'hui l’héritage familial : Philippe, maître chocolatier à la tête de la fabrication, Stéphanie, responsable de la boutique Bernachon et Candice, en charge du salon de thé. Nous avons eu l’occasion de visiter les cuisines et assister à la fabrique du chocolat. Chaque geste et chaque recette est le fruit d’une maîtrise minutieuse et d’une passion pour le chocolat et la pâtisserie. La Maison Bernachon cultive l’excellence à chaque étape de la création, de la sélection rigoureuse des fèves de cacao à la finition des chocolats et desserts, en passant par des techniques artisanales uniques. Cette attention au détail et ce respect des traditions permettent à la maison de proposer des créations d’une qualité inégalée.

Cet héritage incarne une histoire familiale et un savoir-faire artisanal faisant du Président le "symbole de l’art de vivre à la française".

Nouvelles déclinaisons pour un anniversaire d’exception

Afin de marquer cette célébration, la Maison dévoile de nouvelles créations de Lyon à Paris. Au salon de thé lyonnais, le Président sera proposé en version individuelle mais aussi en déclinaison glacée. Il sera revisité en bûche pour les fêtes de Noël. À Paris, c’est à la Maison Élysée que le gâteau retrouvera ses racines, servi pendant deux mois, du 19 septembre au 15 novembre, en hommage au déjeuner historique de 1975. Lors des Journées du Patrimoine, le public parisien pourra découvrir pour la première fois le Président en format individuel ainsi que le Palet Président. Cette nouvelle création est l’alliance du mythique Président et du prestigieux Palet d’Or. Ce chocolat noir à 55 % dévoile en son cœur une ganache pralinée noisettes, héritée du Président. Elle est sublimée par la richesse aromatique d’un assemblage unique de dix variétés de fèves de cacao. Comme une passerelle entre passé et avenir, Le Président continue d’écrire l’histoire de la Maison Bernachon.

