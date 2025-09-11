Actualité
L’Université historique de Lyon s’est d’abord divisée en deux universités après les événements de mai 68. Lyon 3 a ensuite été créée, en 1973, parce que Lyon 2 était considérée comme trop importante. Ici, la faculté de droit de Lyon 3 pour les masters.

"Bloquons tout" : l'Université Lyon 2 et Sciences Po Lyon restent fermés ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • En raison de nouveaux blocages annoncés devant l'Université Lyon 2 et Sciences Po Lyon, les deux établissements resteront fermés jeudi 11 septembre.

    Au lendemain du mouvement "Bloquons Tout", deux établissements lyonnais resteront fermées ce jeudi 11 septembre. Une décision prise par l'Université Lyon 2 et par Sciences Po Lyon, alors que de nouveaux blocages sont prévus devant les deux établissements ce jeudi.

    "Au regard du contexte, nous décidons en responsabilité de maintenir la fermeture de nos sites jeudi 11 septembre (...) ceci pour préserver la sécurité des personnes et des biens, partageait la direction de l'Université Lyon 2 à la suite des événements du 10 septembre. Les campus Berges du Rhône, Porte des Alpes, le site Rachais et les bibliothèques universitaires resteront donc fermées tout au long de la journée.

    Lyon 2
    Story Instagram publiée par l'Université Lyon 2.

    Même cas de figure à Sciences Po Lyon où "en raison d'un blocage, aucun cours ne sera dispensé, ni en présentiel, ni en distanciel", affirme la direction de l'établissement.

    Le reste des établissements devraient quant à eux reprendre leur activité normale dès ce jeudi 11 septembre.

    Lire aussi : "Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue"

    Philippe Bernachon découpe Le Président
    50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire

