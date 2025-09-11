À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception

L'édition 2025 du Festival Lumière promet une programmation éblouissante avec Michael Mann comme invité d'honneur pour le Prix Lumière. La billetterie s'ouvre jeudi à 14 h.

Une pléiade de stars internationales sont annoncées à Lyon : Natalie Portman, Sean Penn, Isabelle Huppert, John Woo ou encore Dominique Blanc. Côté français, Manu Payet, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Dany Boon et Christian Carion feront le déplacement. Travis Knight, réalisateur de "Bumblebee" et de films d'animation du studio LAIKA, présentera une exposition au Musée cinéma et miniature dédiée à son travail.

Plusieurs avant-premières mondiales rythmeront le festival. Guillermo Del Toro viendra pour son "Frankenstein" Netflix, tandis que Scott Cooper et Jeremy Allen White présenteront "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", biopic consacré au Boss. Juliette Binoche, Arnaud Desplechin, François Ozon ou Dominik Moll dévoileront également leurs dernières œuvres.

Deux rétrospectives majeures honoreront le cinéaste américain Martin Ritt et l'acteur Louis Jouvet. Les cinéphiles pourront aussi redécouvrir sur grand écran des classiques comme "Barry Lyndon", "Vol au-dessus d'un nid de coucou" ou "Inception".