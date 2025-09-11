Actualité
Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
Hangar du premier film de l’Institut Lumière.

À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception

  • par La rédaction

    • L'édition 2025 du Festival Lumière promet une programmation éblouissante avec Michael Mann comme invité d'honneur pour le Prix Lumière. La billetterie s'ouvre jeudi à 14 h.

    Une pléiade de stars internationales sont annoncées à Lyon : Natalie Portman, Sean Penn, Isabelle Huppert, John Woo ou encore Dominique Blanc. Côté français, Manu Payet, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Dany Boon et Christian Carion feront le déplacement. Travis Knight, réalisateur de "Bumblebee" et de films d'animation du studio LAIKA, présentera une exposition au Musée cinéma et miniature dédiée à son travail.

    Plusieurs avant-premières mondiales rythmeront le festival. Guillermo Del Toro viendra pour son "Frankenstein" Netflix, tandis que Scott Cooper et Jeremy Allen White présenteront "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", biopic consacré au Boss. Juliette Binoche, Arnaud Desplechin, François Ozon ou Dominik Moll dévoileront également leurs dernières œuvres.

    Deux rétrospectives majeures honoreront le cinéaste américain Martin Ritt et l'acteur Louis Jouvet. Les cinéphiles pourront aussi redécouvrir sur grand écran des classiques comme "Barry Lyndon", "Vol au-dessus d'un nid de coucou" ou "Inception".

    à lire également
    Philippe Bernachon découpe Le Président
    50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Philippe Bernachon découpe Le Président
    50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire 11:28
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception 10:48
    Feu manifestation, grève 10 septembre
    10 septembre à Lyon : Aulas dénonce "le silence des Verts"… qui avaient pourtant fustigé des violences "intolérables" 10:05
    voiture police faits-divers
    Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon 09:23
    Villeurbanne : un homme de 39 ans retrouvé mort, le corps marqué de coups 09:10
    d'heure en heure
    Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon 08:28
    Asvel féminin champion de France
    Marie-Sophie Obama quitte la présidence de l'Asvel féminin 08:10
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:45
    police Lyon
    Un homme grièvement blessé par balles à Lyon 07:29
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:13
    "Une voix de gauche progressiste, peut exister", veut croire David Kimelfeld 07:00
    Manifestation 10 septembre fumigène
    "Bloquons tout" : les images d'une journée de manifestations à Lyon 10/09/25
    Grève manifestation 10 septembre
    "Bloquons tout" : à Lyon, "de la colère" et "du ras-le-bol" du côté des manifestants 10/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut