Le Président de Bernachon fait son retour à L'Elysée

Pour ses 50 ans, Le Président, gâteau emblématique de la maison Bernachon fait son retour à l'Elysée, après y avoir été porté aux nues le 25 février 1975.

Ce jour-là, Paul Bocuse inscrivit Bernachon au Panthéon des chocolatiers et de la pâtisserie. Alors qu'il recevait des mains de Valéry Giscard d'Estaing la Légion d'honneur, entouré de "la bande à Bocuse" (Michel Guérard, Jean Troisgros, Roger Vergé, Paul et Pierre Haeberlin, Alain Chapel, Louis Outhier), il présenta, en guise de dessert, un gâteau féérique de son ami Maurice Bernachon imaginé pour l'occasion : une génoise à base de ganache pralinée et incrustée de bigarreaux confits au cherry où papillonnent des copeaux de chocolat poudrés et fondants. Du 19 septembre au 15 novembre, "Président » sera disponible à La Maison Elysée, le musée-café-boutique en face du Palais de l'Elysée.

Le "Président" de Bernachon

Nous sommes le 25 février 1975, à l’Élysée. Paul Bocuse doit être décoré de la Légion d’honneur par Valéry Giscard d’Estaing (1). Il y a là, dans le salon des aides de camp où la table a été somptueusement dressée, toute la “bande à Bocuse”, venue des quatre coins de France. Les frères Troisgros ont cuisiné leur escalope de saumon de Loire à l’oseille, Michel Guérard a préparé des aiguillettes de canard au foie gras, Roger Vergé a apporté une fraîcheur méditerranéenne avec ses “petites salades du Moulin” (de Mougins, le nom de son restaurant triple étoilé). Paul Bocuse a ouvert le bal avec une soupe aux truffes noires qui ne porte pas encore les initiales VGE.

Et Maurice Bernachon, son copain pâtissier lyonnais, ferme le ban avec un gâteau qui conjugue une génoise, une ganache pralinée (au gianduja), des griottes confites et un punch au cherry. Le tout surmonté d’un dôme composé d’un assemblage de fins éventails en chocolat et saupoudré d’un voile de cacao amer. La gourmandise (qui pesait quand même 1,3 kilo) restera dans l’histoire sous le nom de Président. Ou comment le Montmorency a été débaptisé et est devenu le Président (2). Dès le lendemain, dans les journaux, le patronyme Bocuse “passe quasiment du statut de nom propre à celui de nom commun”, écrit Eve-Marie Zizza-Lalu dans Le Feu sacré (3). Quant à celui de Bernachon, il est désormais à la carte de L’Auberge du Pont de Collonges, le nouveau restaurant le plus connu du monde. Cerise sur le gâteau, chaque création vendue est numérotée.

1. Ce n’est pas la première fois qu’un cuisinier est honoré de la sorte. Auguste Escoffier avait été fait chevalier de la Légion d’honneur par le président Édouard Herriot, le 11 novembre 1919.

2. Selon Le Grand Larousse gastronomique, “Montmorency” est le nom de divers apprêts salés ou sucrés, caractérisés par la présence de cerises aigres (de Montmorency). De tous les apprêts de pâtisserie baptisés Montmorency, le plus classique est une génoise garnie de cerises au sirop masquées de meringue italienne, le dessus étant décoré de cerises glacées ou confites.

3. Paul Bocuse – Le Feu sacré, Glénat, 2005, p. 155.

À Lyon, le Président sera exceptionnellement disponible au salon de thé de la maison Bernachon en version individuelle, mais aussi sous une nouvelle forme glacée, offrant une expérience renouvelée dès le mois de septembre 2025. Pour Noël, il se transformera en une bûche festive, tandis que le Palet Président, création née de la fusion entre le célèbre Président et le prestigieux Palet d’Or, promet une dégustation chocolatée d’exception.

Prix Palet Président : 16 € (110 g)



À Paris, le gâteau sera mis à l’honneur pendant deux mois dès septembre à La Maison Élysée, un retour aux sources chargés de symboles du 19 septembre au 15 novembre.

Prix du Président individuel Maison Elysée : 12€



Lors des Journées du Patrimoine, la boutique Bernachon de Paris proposera également pour la première fois le Président en version individuelle ainsi que le Palet Président pour célébrer ce gâteau patrimonial.





