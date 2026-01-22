"On recherche 2 700 bénévoles" : Lyon lance un appel massif pour les élections

Bertrand Maes, adjoint à la ville de Lyon chargé de l'administration générale, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Pour la première fois dans l'histoire de Lyon, les électeurs devront glisser trois bulletins dans l'urne les 15 et 22 mars prochains : un pour le conseil municipal, un pour le conseil d'arrondissement et un pour la Métropole. Face à ce triple scrutin inédit, la ville de Lyon lance un appel massif aux volontaires. Objectif : recruter 900 présidents de bureaux de vote et 1 800 assesseurs, soit 2 700 bénévoles au total. À ce jour, un peu plus de la moitié des postes ont été pourvus.

Un défi logistique et financier sans précédent

Ce triple scrutin représente un véritable casse-tête organisationnel pour la municipalité. "Généralement on en a 300 mais cette année on a trois scrutins le même jour donc 900 bureaux de vote", explique Bertrand Maes. La conséquence : tout est multiplié par trois. "À chaque fois on multiplie le nombre d'urnes, le nombre de personnes à recruter, le nombre d'isoloirs", précise l'adjoint.

Le défi est aussi logistique : "Parfois la salle d'activité dans une école dans laquelle on organisait le scrutin n'est plus assez grande pour les accueillir". La ville doit donc trouver de nouveaux espaces et acheter 300 urnes supplémentaires. Sur le plan financier, ces scrutins sont estimés à 2 millions d'euros, dont la moitié concerne les ressources humaines.

Le rôle clé des assesseurs

Mais qu'est-ce qu'un assesseur exactement ? "C'est quelqu'un qui permet d'assurer le bon déroulement des opérations de vote", détaille Bertrand Maes. Concrètement, il s'agit de vérifier l'inscription sur les listes électorales, contrôler les pièces d'identité, tenir l'urne, superviser le dépouillement et s'assurer de la présence de tous les bulletins. Une mission bénévole qui nécessite idéalement une journée complète, de 8 heures à 20 heures, suivie du dépouillement.

Pour éviter d'avoir à réquisitionner des électeurs, comme la loi le permet en cas de besoin, la ville multiplie les initiatives : courriers, spots radio, réunions dans chaque arrondissement. "On met toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir à réquisitionner", assure l'élu, qui compte sur "les Lyonnais et les Lyonnaises pour se mobiliser et répondre présent le jour de l'élection".

La retranscription complète de l'émission avec Bertrand Maes :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va parler des élections qui se tiennent les 15 et 22 mars. On en parle de manière anticipée puisque, pour la première fois dans l'histoire de Lyon, il y aura trois scrutins, trois bulletins de vote à déposer. Le premier pour le conseil municipal, le deuxième pour le conseil d'arrondissement et enfin le troisième pour le conseil de la métropole de Lyon. Et pour en parler nous recevons Bertrand Maes qui est adjoint à la ville de Lyon, chargé de l'administration générale, donc chargé de l'organisation de cette élection et notamment sur le plan humain. Il y a des besoins logistiques aussi puisque la ville de Lyon est en train de chercher ses assesseurs pour organiser cette élection. Bonjour Bertrand Maes.

Bonjour.

Merci d'être venu sur notre plateau, vous allez nous expliquer cela. D'abord, combien d'assesseurs recherchez-vous actuellement ?

Alors on recherche 900 présidents et présidentes de bureaux de vote ainsi que 1 800 assesseurs, c'est-à-dire qu'on aura 900 bureaux de vote à peu près. Généralement on en a 300 mais comme vous l'avez dit, cette année on a trois scrutins le même jour donc 900 bureaux de vote pour lesquels il faut recruter du monde, sachant qu'on a déjà trouvé un petit peu plus de la moitié.

D'accord. Il y a une partie des équipes municipales, enfin des agents de la ville de Lyon qui vont devoir participer aussi ?

Alors en plus de ça on recrute des agents municipaux pour accompagner les équipes de bureaux de vote, des agents municipaux qui sont formés et qui peuvent aider les présidents et assesseurs qui ne sont pas tous forcément expérimentés et donc qui permettent vraiment de sécuriser les opérations de vote le jour J.

Et alors qu'est-ce que ça change par rapport aux dernières élections locales ? Il y a trois fois plus de besoins, c'est ça ? Tout est fois trois à chaque fois ?

Exactement. Alors en 2020 c'était déjà fois deux en quelque sorte puisqu'en 2020 il y avait eu les élections municipales et métropolitaines le même jour. Ce qu'il y a c'est qu'auparavant on votait pour un conseil d'arrondissement et ensuite un certain nombre d'élus du conseil d'arrondissement étaient automatiquement désignés pour aller siéger au conseil municipal. Désormais il y a bien deux scrutins distincts, un scrutin arrondissement, un scrutin municipal et puis comme vous l'avez dit il y a aussi le même jour les élections métropolitaines. Et donc effectivement c'est tout simplement un jeu de multiplication puisqu'il y aura bien un bureau de vote pour le scrutin d'arrondissement et un autre bureau de vote pour le scrutin concernant le conseil municipal. Donc à chaque fois on multiplie le nombre d'urnes, le nombre de personnes à recruter, le nombre d'isoloirs, ce qui représente aussi comme vous l'avez dit un défi logistique parce qu'il faut trouver les espaces nécessaires, c'est-à-dire que parfois la salle d'activité dans une école dans laquelle on organisait le scrutin n'est plus assez grande pour les accueillir, donc il faut trouver des espaces, acheter les urnes aussi, exactement, donc voilà 300 urnes supplémentaires à acquérir.

Et sur le plan financier c'est aussi un coût pour les communes. Pour la ville de Lyon ça représente combien d'organiser une élection, combien en euros ?

Ce scrutin, enfin ces scrutins en particulier, on estime à 2 millions d'euros globalement le coût pour la ville de Lyon dont la moitié concerne à peu près les ressources humaines, donc les agents de la ville de Lyon dont je parlais tout à l'heure qui viennent assister les membres de bureau de vote mais aussi les agents de la ville qu'on recrute spécifiquement pour monter et démonter les bureaux de vote, toutes les personnes qui sont derrière à l'organisation, à la remontée des résultats, etc.

D'accord. Et juste un assesseur, qu'est-ce que c'est aussi ? Quelle est sa fonction ? Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu plus vu que vous lancez un grand appel ? La plupart des Lyonnais vont recevoir un courrier, peut-être qu'ils l'ont déjà reçu, il y aura aussi des spots publicitaires, il y a une campagne. Voilà, alors vous appelez à rejoindre les assesseurs, qu'est-ce qu'un assesseur ?

Oui alors exactement, on lance une campagne importante puisqu'effectivement on a beaucoup de monde à trouver. Alors un assesseur, je parle président et assesseur en réalité, c'est quelqu'un qui permet d'assurer le bon déroulement des opérations de vote. Donc typiquement ça va être vérifier que l'électeur est bien inscrit sur les listes électorales, vérifier que la pièce d'identité est valable, tenir l'urne. Les personnes qui ont déjà voté savent qu'il y a souvent quelqu'un derrière qui ouvre le petit loquet qui dit "a voté". Ce sont aussi les personnes qui supervisent le dépouillement en soirée et puis tout au long de la journée s'assurer qu'il y a bien les bulletins de tous les candidats sur la table à l'entrée du bureau de vote, qu'il n'y a pas, que les électeurs respectent la réserve nécessaire dans un bureau de vote.

C'est un engagement d'une journée ou est-ce qu'on peut prendre un créneau 4 heures, 6 heures, une demi-journée ?

Alors éventuellement on peut accepter une demi-journée, évidemment c'est préférable une journée entière. C'est certes une longue journée puisque les bureaux de vote ouvrent à 8 heures, ferment à 20 heures et s'ensuit ensuite le dépouillement pendant une heure ou deux. Pour les présidents et présidentes il faut ensuite rapporter les résultats du bureau de vote en bureau centralisateur, généralement en mairie d'arrondissement. Donc une grande journée mais généralement plutôt sympathique.

Oui, c'est une ambiance cordiale et républicaine on imagine. Est-ce que si jamais il n'y avait pas assez de volontaires, puisque c'est bénévole aussi il faut le rappeler, est-ce que vous allez devoir réquisitionner aussi des citoyens électeurs comme la loi le permet ?

On met toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir à réquisitionner en effet, d'où le fait que nous faisons une communication importante par courrier, par spot radio. Nous faisons des réunions aussi dans chaque arrondissement pour expliquer déjà ce triple scrutin et appeler les Lyonnais et les Lyonnaises à se porter volontaires pour être assesseurs et je pense que tout le monde comprendra bien l'enjeu et qu'il y aura suffisamment de monde pour se dégager une journée ou deux puisqu'il y a deux tours dans l'emploi du temps.

15 et 22 mars.

Voilà. Et après effectivement la loi prévoit que si à l'ouverture du bureau de vote il manque un assesseur alors le président du bureau de vote peut le désigner parmi les électeurs présents à ce moment-là. Mais encore une fois on compte sur les Lyonnais et les Lyonnaises pour se mobiliser et répondre présent le jour de l'élection.

Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bertrand Maes d'être venu sur notre plateau nous expliquer tout cela. J'espère que les téléspectateurs auront donc compris le message. La ville de Lyon cherche des bénévoles pour devenir assesseurs et participer à l'organisation du triple scrutin qui se tient donc les 15 et 22 mars. Merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité politique et électorale sur le site lyoncapitale.fr. Je vous dis à très bientôt.