Actualité
(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Élections municipales et métropolitaine à Lyon : la préfecture appelle à la mobilisation des citoyens

  • par La rédaction

    • La préfecture du Rhône appelle à la mobilisation d'assesseurs pour les élections municipales et métropolitaines notamment à Lyon.

    Les élections municipales et métropolitaines de 2026 seront, à Lyon, un vrai défi d'organisation. Avec la réforme de la loi PLM, trois scrutins se tiendront le même jour : l'élection des conseillers d'arrondissements, celle des conseillers municipaux et celle des conseillers métropolitains.

    "Le nombre élevé de bureaux de vote combiné à la multiplicité des scrutins, fait peser un besoin important d’assesseurs le jour du vote. Par exemple, à Lyon, pour les 3 scrutins et 313 bureaux de vote, 1878 assesseurs seront nécessaires, à Villeurbanne, pour les 2 scrutins et 80 bureaux de vote, 320 assesseurs seront à trouver", indique ainsi la préfecture du Rhône qui lance un appel à la mobilisation.

    Les services de l'État rappellent en effet qu'un nombre insuffisant d'assesseurs "pourrait compliquer ou retarder l’ouverture de certains bureaux de vote, perturber et fragiliser le déroulement des opérations électorales voire exposer les scrutins à des contestations". La préfecture du Rhône appelle ainsi chaque candidat et chaque liste à "s'impliquer dans cette démarche".

    Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi

