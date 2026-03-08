Actualité
Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
Photo d’illustration (@Nathan Chaize)

Météo : un dimanche entre soleil et nuages à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Nuages et soleil se partageront le ciel ce dimanche 8 mars à Lyon. 19 degrés sont attendus au meilleur de la journée.

    C’est une nouvelle journée particulièrement douce qui attend les Lyonnais ce dimanche 8 mars, lors de laquelle le soleil et de légers nuages se partageront le ciel.

    Côté mercure, les températures printanières sont une nouvelle fois de mise aujourd’hui. Ce matin, il fait en effet déjà 7 degrés, tandis qu’il fera 19 degrés dans l’après-midi. Une légère brise de 15 km/h traversera toutefois la ville et pourrait atténuer la douceur de la journée.

    Dans une unité psychiatrique lyonnaise © Tim Douet
    Pédocriminalité : à Lyon, le Vinatier rappelle l'importance du dispositif STOP 

    Laisser un commentaire

