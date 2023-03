3 000 nouveaux étudiants boursiers dans l'Académie de Lyon à la rentrée

Grâce à une re-évaluation des critères sociaux, environ 3 000 nouveaux étudiants de l'Académie de Lyon bénéficieront de la bourse à la rentrée. En parallèle, l'Etat a revalorisé la bourse étudiante de 37 euros pour tous les boursiers.

La réforme des bourses était grandement attendue. La réévaluation de l'assiette des critères sociaux permettra d'augmenter de 3000 étudiants le nombre de boursiers dans l'Académie de Lyon. De plus, "certains étudiants vont pouvoir changer d'échelon" précise Gabriele Fioni, recteur délégué pour l’enseignement supérieur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, cette mesure est estimée à un budget de 500 millions d'euros pour 35 000 nouveaux étudiants boursiers.

C'était une promesse d'@EmmanuelMacron, c'était un engagement que j'avais pris en arrivant à la tête de @sup_recherche.



Dès la rentrée 2023, nous améliorons le système de bourses et la vie étudiante, grâce à plus d'un demi-milliard d'euros d'annonces ⤵️#ReformeDesBourses pic.twitter.com/czlysuGFbw — Sylvie Retailleau (@sretailleau) March 29, 2023

En plus de ces annonces, les bourses étudiantes des 700 000 étudiants français bénéficiaires seront revalorisées de 37 euros à compter de la rentrée prochaine, "la plus forte revalorisation depuis 10 ans" a annoncé mercredi 29 mars Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans l'Académie de Lyon, comprenant les élèves inscrits dans les établissements supérieurs de l'Ain, du Rhône et de la Loire, ce sont 48 815 étudiants qui touchent la bourse du CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires).

Une augmentation de 34 % sur l'échelon le plus bas

L'augmentation de la bourse concerne tous les échelons, entre le 0 bis et le 7, du plus bas au plus haut. Ces nouveaux élèves inscrits toucheront alors 145 euros au lieu de 108 euros, soit une augmentation de 34 % sur le premier échelon. Pour rappel, les bourses sont évaluées selon la situation familiale de l'étudiant, en tenant compte du revenu brut global des parents. L'échelon 0 bis permet à l'étudiant de bénéficier de 1 084 euros sur l'année, contre 5 965 euros pour un étudiant échelon 7.

La réforme des bourses était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. La rehausse de 37 euros marque "la première étape de tout un travail pour aider les jeunes financièrement dans leur vie étudiante", se réjouit Gabriele Fioni, avant de poursuivre : "c'est une avancée vraiment majeure qui permet avant tout, aux jeunes des catégories les plus basses d'avoir une augmentation qui devient substantielle pour leurs besoins".

Lire aussi : L'Académie de Lyon et Pôle emploi s'allient pour l'avenir professionnel des jeunes