Expo Obey à Lyon : "Il va iconifier des causes ou des personnages"

Jérôme Catz, commissaire de l'exposition Obey au musée Guimet, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque le rôle, majeur, de cet artiste pour le street-art.

Le musée Guimet a rouvert ses portes pour accueillir la plus grande rétrospective d'oeuvres de l'artiste de street-art Obey depuis le 8 mars et jusqu'au 9 juillet 2023. "C'est un artiste qui a commencé très jeune et il a fait énormément de fresques et d'oeuvres. Il est extrêmement connu pour le portrait de Braack Obama. Aujourd'hui, il est le deuxième street artiste le plus connu derrière Banksy", décrit Jérôme Catz.

Le commissaire de l'exposition revient aussi sur l'histoire de la Marianne d'Obey après les attentats de Paris : "Il va iconifier des causes ou des personnages". Lyon attend désormais que l'artiste Obey vienne visiter l'exposition et peut-être dessiner une fresque sur l'un des immeubles présélectionné par la municipalité.