200 bornes à compost bientôt installées à Bron et Vaulx-en-Velin

La Métropole de Lyon prévoit d'étendre son système de bornes à compost à Bron et Vaulx-en-Velin en début d'année 2024.

Jeudi 26 octobre, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, assistait à la pose de la 1000e borne à compost dans le 3e arrondissement. Lancé en 2021, le déploiement de ces imposantes boîtes en fer marron destinées à la collecte des ordures alimentaires dans l'agglomération doit permettre aux Grand-Lyonnais de disposer de 2 500 points de collecte à terme. "C’est un système simple et efficace qui fonctionne très bien et qui était très attendu par les riverains", selon Bruno Bernard. Chaque semaine, 80 tonnes de déchets seraient récoltées, ce qui représente 9 kilos par habitant par an. "Nous pouvons encore progresser", estime le président.

S'ils ne sont pas recyclés, ces déchets alimentaires sont incinérés. "Ils produisent du gaz à effet de serre alors qu’ils pourraient être transformés en engrais naturels", indique la Métropole. En effet, cette dernière souhaite valoriser ces déchets pouvant servir d'engrais pour les agriculteurs locaux, ainsi que pour les espaces verts municipaux.

Vers un déploiement sur toute l'agglomération

La Métropole a annoncé jeudi l'entrée dans le programme de nouvelles communes et des derniers arrondissements de Lyon qui n'étaient pas encore concernés. 80 bornes seront prochainement déployées à Bron et 90 autres à Vaux-en-Velin début 2024. Les 9e et 5e arrondissements en accueilleront chacun une centaine.

Par ailleurs, la Métropole souhaite se doter de sa propre plateforme de stockage d'ici 2026, qu'elle devrait installer sur un terrain de 15 000 mètres carrés acquis à Rillieux-la-Pape. Actuellement, le compost récolté est envoyé à Vénissieux et Ternay.