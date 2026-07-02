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Véronique Sarselli, au soir du 1er tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon. @William Pham

À la tête de la Métropole de Lyon depuis 100 jours, Véronique Sarselli fait le bilan

  • par Amaury Perrin

    • En fonction depuis trois mois, la présidente de la Métropole de Lyon fait le bilan de ce début de mandat et rappelle ses engagements : réparer, relancer et rassembler.

    "Prendre des décisions drastiques", "renouer avec le monde économique", "produire du logement". Depuis sa prise de fonction en mars dernier, Véronique Sarselli (LR) préside la Métropole de Lyon avec une ligne claire : faire table rase du passé. Après trois mois de mandat, l'édile fait aujourd'hui un état des lieux de ses premières mesures. Au cœur de ce bilan : les mobilités, le stationnement, le dialogue avec la jeunesse et les violences sexistes et sexuelles.

    Assouplissement de la ZTL de la Presqu'Ile de Lyon

    Point essentiel du programme de la présidente, les mobilités. La Métropole indique ainsi vouloir éviter d'opposer les modes de déplacement et choisir l'apaisement. "Mon objectif est de rendre la Métropole plus fluide, plus sûre et plus lisible pour tous ceux qui doivent se déplacer", appuie Véronique Sarselli dans son bilan. Pour ce faire, une instance de suivi mensuel et de pilotage des correctifs a été mise en place pour traiter les situations les plus problématiques. Celle-ci a été complétée par la plateforme "Ça bloque, On agit !", qui permet notamment aux usagers de faire remonter des difficultés rencontrées ou même des propositions. Il ne s'agit toutefois pas d'une grande nouveauté puisque ce dispositif vient seulement remplacer la plateforme similaire Toodego.

    Autres décisions prises en ce début de mandat : le gel des tarifs des parkings LPA qui avaient augmenté de 30% ces dernières années, l'assouplissement de la ZTL, la réouverture prochaine de la rue Grenette. "Une ville apaisée n’est pas une ville fermée. La politique de mobilité doit être écologique, mais elle doit aussi être lisible, juste et acceptable", estime la présidente de la Métropole.

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    Transmission du devoir de mémoire

    Parmi les autres mesures programmées dans un futur proche, la Métropole prévoit également la mise en œuvre de ses premières corrections de circulation. Elle lancera par ailleurs d'ici la rentrée une mission spéciale sur les violences sexistes et sexuelles et relancera le programme mémoriel Auschwitz-Birkenau. Ce dernier permettra de remettre en place des voyages scolaires pour les collégiens afin favoriser la transmission du devoir de mémoire. Un premier voyage devrait ainsi avoir lieu au premier trimestre 2027.

    Véronique Sarselli prévoit enfin de consacrer une partie de son action au social, à l'enfance et au handicap. Elle envisage ainsi d'accélérer les délais de traitement auprès de la MDPH, en priorité celles concernant des enfants. Une Convention métropolitaine devrait aussi voir le jour pour rassembler les acteurs de l'enfance. Affaire à suivre donc puisque la plupart de ces mesures ne sont pour l'heure que des promesses.

    Lire aussi : Le Hub des Sécurités d’Écully au cœur des ambitions de Véronique Sarselli

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