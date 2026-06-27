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Embouteillage à Lyon @Hugo LAUBEPIN
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Et si... la plateforme “Ça bloque, on agit !” était un dispositif anti-écolos ?

  • par LC

    • La plateforme “Ça bloque, on agit !” permet aux habitants de signaler les difficultés de circulation à Lyon afin d’identifier les points de blocage et d’améliorer les conditions de déplacement dans la métropole.

    Il fallait y penser. Après un quart de siècle dans l’opposition, la droite lyonnaise a trouvé sa grande idée : une plateforme numérique. Baptisé, avec subtilité, “Ça bloque ? On agit !”, cet outil est censé permettre de “rééquilibrer les usages, restaurer la fluidité et améliorer la qualité de vie” selon les termes des équipes de Véronique Sarselli. Toute ressemblance avec Toodego, l’outil historique de signalement de la Métropole, est purement fortuite.

    Sur le fond, difficile de ne pas voir une énième récupération politique des désagréments liés aux décisions des écologistes en matière de mobilité (multiplication des voies réservées aux bus, développement des pistes cyclables, fermeture de certaines rues aux voitures…). Une corde déjà bien usée avant et pendant la campagne.

    Concrètement, la plateforme invite les habitants à pointer du doigt les difficultés de circulation apparues avec les récents aménagements. “Un carrefour bloqué, une rue devenue impraticable, une intersection dangereuse, une zone de livraison impossible”, détaille le site. “Chaque habitant va pouvoir nous signaler des situations absurdes ou dangereuses”, se réjouit Pierre Oliver, vice-président à la Métropole de Lyon chargé de la voirie, à l’initiative du projet.

    Le message est d’ailleurs reçu 5/5. En deux semaines, près de 1700 contributions ont été enregistrées, dont les deux tiers concernent Lyon intra-muros et, sans surprise, la majorité des signalements porte sur les conflits entre usagers et les embouteillages. Reste à savoir si la nouvelle équipe parviendra réellement à résoudre les bouchons qui, à Lyon, semblent surtout résister aux changements de majorité.

    Sur le même sujet : Métropole de Lyon : plus de 1700 contributions en trois semaines sur sa nouvelle plateforme collaborative

    Lire aussi : Plan mobilités de la Métropole de Lyon : les Écologistes s'inquiètent d'une "dégradation de l'existant"

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