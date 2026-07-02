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Cycliste sur les berges du Rhône @WilliamPham

Un cycliste légèrement blessé après un choc avec une voiture au nord de Lyon

  • par LR

    • Un cycliste a été percuté par une voiture, mercredi 1er juillet, à Neuville-sur-Saône. Légèrement blessé à l'épaule, le cycliste a été transporté à l'hôpital de la Croix-Rousse.

    En fin de matinée, ce mercredi 1er juillet, un cycliste et une voiture sont entrés en collision à l’intersection de l’avenue Burdeau et de la rue Pierre-Dugelay, à Neuville-sur-Saône, rapportent nos confrères du Progrès.

    L'automobiliste, qui souhaitait changer de direction, aurait coupé la route, heureusement à faible vitesse, au cycliste.

    Blessée à l'épaule, la victime a été transportée à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. Selon les premiers éléments, l'automobiliste n'aurait pas vu le cycliste.

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