Les conclusions de l’audit financier commandé par la présidente de la Métropole de Lyon révèleraient une situation "largement dégradée" qui appellent à des "décisions drastiques."

En marge du conseil métropolitain de ce lundi 22 juin, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a dévoilé à la presse les premières conclusions de l’audit financier commandé auprès du cabinet de conseil EY dès sa prise de fonction et fustigé la gestion financière de la collectivité durant le mandat de l’écologiste Bruno Bernard.

"Il fallait absolument connaître nos marges de manœuvre", a d’abord justifié Véronique Sarselli, qualifiant cet audit "d’outil à la décision" se basant sur "une trajectoire de politiques publiques." Ce dernier aurait ainsi mis en avant de grands équilibres financiers "dégradés", notamment concernant les dépenses de fonctionnement qui auraient "fortement augmenté" entre 2019 et 2025, à hauteur de 300 millions d’euros, quand l’épargne brute serait passée de 486 millions en 2019 à 361 millions en 2025. "Ces chiffres sont simplement des faits", a assuré Véronique Sarselli, notant par ailleurs que les recettes fiscales étaient, elles, "en hausse." Et de s'étonner : "Cela nous interroge sur la maîtrise des dépenses."

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"Il n’y a pas eu de réponses structurelles pour renverser cette situation"

"Si nous poursuivons cette trajectoire, avec un manque de pilotage budgétaire, nous remettons en cause la capacité d’investissement de la Métropole de Lyon pour accompagner les Grands Lyonnais", a prévenu la présidente de la collectivité, qui accuse l’ancienne majorité écologiste d’avoir pris des engagements financiers "souhaités comme quasiment irréversibles", comme le plan d’investissements de 6,4 milliards d’euros pour le Sytral. "Face à cette augmentation des dépenses de fonctionnement, il n’y a pas eu de réponses structurelles pour renverser cette situation", a déploré Véronique Sarselli, qui a promis de prendre des décisions "fortes" et "drastiques" dès ce début de mandat, sans toutefois préciser lesquelles.

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"Politique fiction"

De premiers résultats contestés par la gauche en séance qui, pour appuyer son propos, est revenue sur le compte financier unique (CFU) 2025 également présenté durant la séance. Vindicatif, Renaud Payre, coprésident du groupe Les Écologistes, a d’abord dénoncé les propos "erratiques" de Véronique Sarselli durant la campagne des élections métropolitaines, "contredits" aujourd'hui par le CFU, et assumé la politique sociale menée durant ces six dernières années. "Vous annonciez un échec, le rapport affiche un excédent de 139 millions d’euros", a-t-il déclaré, s’indignant dans le même temps du budget de l’audit. "70 000 euros pour découvrir une bonne nouvelle. Est-ce là vraiment votre conception d’une bonne gestion des deniers publics ?", a-t-il ironiquement demandé.

Les groupes d’opposition se sont également inquiétés de la révision des dépenses de fonctionnement sociales, jugée "inévitable" par les conclusions de l’audit. "Selon les reproches entendus durant le mandat précédent, nous aurions trop investi, trop engagé, trop emprunté. Aujourd’hui, les comptes montrent une situation financière tenue en 2024 et en 2025", a également lancé l’ancien vice-président et maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. Et d’ajouter : "La bonne foi n’est pas un défaut, vous héritez d’une collectivité saine, avec une dette légèrement inférieure à celle dont nous avons hérité en 2020, qui permet à la nouvelle majorité d’envisager sereinement ses prochains projets." Quelques instants plus tard, l’ancienne vice-présidente et ancienne maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, dénonçait un audit se basant "sur des investissements que nous aurions pu faire. En somme de la politique fiction", a-t-elle jugé. Et de conclure : "Ce que vous avez montré, c’est que la gauche est capable de gouverner."

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