Ce mardi 23 juin, la présidente de la Métropole de Lyon s'est rendue au HUB des Sécurités d'Ecully pour rencontrer ses différents acteurs et échanger sur l'avenir du site.

Elue depuis trois mois à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, poursuit son tour des communes. Ce mardi 23 juin, la présidente s'est rendue au HUB des Sécurités d'Ecully, en compagnie de son vice-président à la Sécurité Jérémie Bréaud et du maire de la commune, Sébastien Michel. L'occasion de visiter le site dédié à la sécurité, géré par la CCI (chambre de commerce internationale), situé dans les anciens locaux de l'EM Lyon et de rencontrer ses différents acteurs.

L'occasion, également, d'apaiser les relations entre la collectivité et le maire de la commune : "A Ecully, il y a eu des relations contentieuses lors du précédent mandat. Aujourd'hui cette méthode là est complètement terminée et nous souhaitons au contraire avoir des relations apaisées et surtout partenariales, de collaboration, de coopération", a alors débuté Véronique Sarselli, faisant notamment référence au contentieux autour de l'ouverture d'un centre pour mineurs isolés sur le site du Cesi, auquel s'opposait Sébastien Michel.

Le HUB des sécurités c'est quoi ?

Le Hub des sécurités a pour vocation de rassembler les acteurs privés et publics de la sécurité globale dans un seul et même lieu de 27 000 m2 d'espaces locatifs. Le Hub fonctionne actuellement autour de quatre axes : la formation des professionnels de la sécurité publique, la recherche et l'innovation sur les technologies de sécurité, le développement d'entreprises dédiées à la gestion globale et la maîtrise des risques et la formation aux sécurités et à la résilience.

"Cela correspond à l'ambition que nous voulons mettre autour de la sécurité"

Pour la présidente de la Métropole, l'objectif est de rouvrir le dialogue pour poser une "vision d'avenir" : "Nous avons discuté de tous les futurs projets pour Ecully et de la façon dont la Métropole de Lyon pourrait les accompagner ou non", affirme-t-elle tout en restant évasive sur les projets en question. Parmi ces projets, celui de faire évoluer et grandir le Hub des Sécurités semble intéresser la collectivité : "L'idée c'est d'avoir un lieu unique où il y aurait à la fois des entreprises à la pointe des technologies, un lieu de formation, un lieu avec des stands de tir... Quand la CCI nous a présenté ce HUB je me suis immédiatement dit qu'il fallait s'en saisir", affirme Jérémie Bréaud, avant d'ajouter : "Cela correspond à l'ambition que nous voulons mettre autour de la sécurité."

Aujourd'hui, le HUB accueille déjà plusieurs acteurs de la sécurité, tels que l'école nationale de police scientifique, le cluster Eden, spécialisé dans la sécurité des entreprises, ou encore, le CSIRT territorial, visant à lutter contre les cyber-attaques. A terme, le maire d'Ecully et le président de la CCI Lyon, espèrent en accueillir d'autres, notamment dans l'un des bâtiments, aujourd'hui inoccupé : "C'est un lieu extraordinaire en termes de sécurité globale, puisque c'est un lieu où sont et seront installés tous les acteurs, que ça soit la police nationale, la police scientifique, la formation, l'enseignement, tous les équipements sportifs nécessaires à nos forces de sécurité, mais aussi la cyber sécurité, les entreprises à la pointe de l'innovation", souligne Véronique Sarselli. Elle termine : "L'idée c'est de voir comment la Métropole de Lyon peut se l'approprier."

Plusieurs acteurs de la sécurité sont déjà installés dans le HUB.

"La sécurité n'était pas une compétence de la Métropole, et nous avons décidé de la prendre"

Car si la Métropole ne dispose pas de compétences en sécurité, le nouvel exécutif compte bien en faire une priorité : "La sécurité n'était pas une compétence de la Métropole, et nous avons décidé de la prendre", affirme par ailleurs Jérémie Bréaud. Pour cela la collectivité compte travailler sur trois axes : l'aide aux communes, la sécurisation des collèges et la création d'une police métropolitaine des transports. "Nous ne sommes pas là pour remplacer les maires ce sont eux qui ont le pouvoir de police mais en tout cas nous sommes là à leur disposition", conclut Jérémie Bréaud.

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