Immobilier : comment trouver un logement étudiant à Lyon ?

La pénurie de logements frappe de plein fouet les candidats à la location. Les petites surfaces, prisées des étudiants, n’y échappent pas. Voici tout ce qu’il y a à savoir pour maximiser ses chances de trouver une location à Lyon.

À quelques semaines des résultats de Parcoursup, fin mai, les agences immobilières lyonnaises préparent leurs troupes pour l’été. “Nous embauchons plus de personnel pour cette période où la demande, pourtant forte toute l’année, s’élève encore d’un niveau en été”, expliquait Valérie Boucharlat, directrice de l’agence Laforêt Lyon 4. Avec plus de 175 000 étudiants dont 23 000 élèves internationaux, la pression sur les logements est immense. Problème, en face, l’offre est en baisse. Depuis 2021, plus de 9 000 logements seraient ainsi sortis du parc locatif à l’échelle de l’agglomération lyonnaise (Fnaim).

Les causes sont multiples : faiblesse de la construction, passoires énergétiques interdites à la location, encadrement des loyers, Airbnb… Autant de facteurs n’incitant pas les propriétaires à mettre leur bien en location. Résultat, trouver un logement pendant l’été pour son étudiant est devenu un véritable casse-tête. “On compte en moyenne cinquante prises de contact pour une offre, avec des pics qui peuvent monter jusqu’à 150 appels. C’est délirant et ça crée de la frustration dans nos équipes”, étaie Pascal Pancrazio, le président de la Fnaim Rhône. Pour les candidats, la règle est simple : premier arrivé, premier servi. Voici donc quelques techniques pour être le plus rapide, et ainsi augmenter ses chances de trouver une location pour son étudiant.

1 / Définir son projet