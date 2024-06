Véhicules électriques : une sélection de familiales

Confort, volume de coffre et autonomie plus importante, pour les grandes distances.

La plus autonome

Tesla Model Y

La Model Y de Tesla présente un rapport qualité-prix intéressant. Aucune voiture n’a plus d’autonomie et ne propose une recharge aussi rapide grâce aux bornes du réseau Tesla, l’un des plus développés. Avec la Model 3, un SUV, la Y est l’une des voitures les plus vendues en France.

Prix : 45 000 euros

Poids : 1 884 kilos

Autonomie : 600 kilomètres

Temps de charge complète à la maison : 7 heures 20

Temps de charge en station rapide : 47 minutes

Nombre de places : 5

Coffre : 971 litres

La moins chère

MG 4

La marque historique anglaise est passée sous pavillon chinois il y a une dizaine d’années. Depuis la délocalisation de ses chaînes de production, MG propose des prix nettement inférieurs à ses rivales. La MG 4, un SUV, en profite pour s’inviter dans la liste des voitures les plus vendues depuis le début de l’année. Grâce à des batteries externes, elle parvient à dépasser les 500 kilomètres d’autonomie.

Prix : 29 990 euros

Poids : 1 635 kilos

Autonomie : 520 kilomètres

Temps de charge complète à la maison : 13 heures 30

Temps de charge en station rapide : 26 minutes

Nombre de places : 5

Coffre : 350 litres

La plus vendue

Renault Megane E-Tech

Derrière Tesla, pionnière sur le marché du véhicule électrique, la Megane E-Tech est en tête des ventes depuis le début de l’année 2024. Renault a écoulé plus de 4 500 modèles de sa berline. Ses prestations techniques ne la placent, en revanche, pas tout en haut des classements notamment en termes de temps de recharge.

Prix : 34 000 euros

Poids : 1 605 kilos

Autonomie : 470 kilomètres

Temps de charge complète à la maison : 21 heures

Temps de charge en station rapide : 75 minutes

Nombre de places : 5

Coffre : 440 litres

Pour les tribus (et les nostalgiques)

Volkswagen ID. Buzz

L’iconique Combi de Volkswagen, dont la production s’est arrêtée en 2013 malgré un culte autour de ce modèle, est de retour mais en version électrique. Le design a quelque peu évolué avec des lignes moins arrondies. Elle est l’une des rares voitures électriques de plus de cinq places sur le marché.

Prix : 59 450 euros

Poids : 2 484 kilos

Autonomie : 416 kilomètres

Temps de charge complète à la maison : 16 heures

Temps de charge en station rapide : 32 minutes

Nombre de places : 7

Coffre : 1 121 litres

La plus rapide à charger

Kia EV6

Le crossover de Kia affiche une recharge de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes en station rapide. Un temps meilleur que les Tesla qui sont pourtant des références en la matière.

Prix : 49 690 euros

Poids : 1 875 kilos

Autonomie : 528 kilomètres

Temps de charge complète à la maison : 7 heures 20

Temps de charge en station rapide : 18 minutes

Nombre de places : 5

Coffre : 490 litres