Escapades en Isère : 60 ans de ski au cœur du Vercors

Il était une fois un petit village blotti à 1 200 mètres d’altitude au pied du majestueux Grand Veymont, plus haut sommet du massif du Vercors. En face, une vue magique sur le mont Aiguille, l’une des sept merveilles du Dauphiné. Partout, les beaux paysages du Trièves : ses prairies verdoyantes, ses forêts de hêtres, de sapins et de pins au parfum entêtant, ses cours d’eau vifs et ses villages au charme d’antan. Bienvenue à Gresse-en-Vercors !

Si les premières traces d’une occupation humaine remontent au mésolithique (vers 6500 ans avant notre ère), le nom de Gresse apparaît pour la première fois en 739. Le village est occupé successivement par les Gaulois, les Romains puis les Burgondes.

Au Moyen Âge, les terres appartiennent au seigneur Guillaume Artaud d’Aix, comte de Die, pour le compte du Dauphin. Les habitants de Gresse se battent pour continuer à utiliser les alpages, qui deviendront propriété de la commune sitôt la noblesse renversée par la Révolution française. Deux siècles plus tard, ces mêmes terres seront transformées en domaine skiable.

Téléski des Alleyrons dans les années soixante © Gresse-en-Vercors

Le ski, une vieille histoire d’amour

Le 25 décembre 1965, le jeune Bernard Freydier, 14 ans, enfourche avec ravissement le premier “vrai” téléski de la station de Gresse-en-Vercors, baptisé le Blayet. Fils d’une famille gressoise, c’est ici qu’il a appris à skier grâce au petit téléski aux pylônes de bois installé dès 1947, à l’initiative de commerçants du village. L’histoire d’amour entre Gresse-en-Vercors et les sports d’hiver a commencé dès le début du XXe siècle avec l’arrivée des militaires.

En 1908, ceux-ci organisent un concours de ski à Monestier-de-Clermont, aux portes du Trièves. Un club de ski est créé l’année suivante, avec une section à Gresse-en-Vercors, le plus haut village du massif. La pratique du ski s’y développe entre les deux guerres, ainsi que dans tous les villages du Trièves et du Vercors. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses familles quittent le village pour aller travailler à Grenoble.

Gresse-en-Vercors, qui comptait 900 habitants au milieu du XIXe siècle, n’héberge plus que 150 âmes en 1960. La famille Freydier y a toujours vécu, instituteurs de père en fils depuis 1951. “Une dynastie d’enseignants gressois”, plaisante Bernard Freydier, aujourd’hui âgé de 74 ans. Lui-même a exercé pendant vingt ans à l’école de Gresse, et s’implique également dans l’association locale “Histoire et patrimoine”.

“Mes neuf petits-enfants ont tous appris à skier au village !”

En soixante ans, la station où il a pris ses premières gamelles a bien évolué. Si lui a débuté dans le secteur des Alleyrons, deux pistes rouges et une noire “intéressantes et techniques”, le domaine skiable a développé un espace pensé pour les débutants sur l’autre versant, Pierre blanche. Il y a aussi un domaine nordique, qui propose des pistes de ski de fond, des itinéraires de raquettes et de ski de randonnée.

“Mes neuf petits-enfants ont tous appris à skier au village ! C’est une station petite mais bien équilibrée, dont la vocation première est d’accueillir les familles et les débutants.” Un complexe touristique a été construit à la fin des années 60, qui offre près de 3 000 lits aux vacanciers. “Le tourisme a sauvé le village”, affirme-t-il. La population communale est remontée à 356 habitants en 2022, l’école a pu ouvrir une deuxième classe.

Inauguration de la station de Gresse-en-Vercors en mars 1966 par le préfet Maurice Doublet © Gresse-en-Vercors

À Gresse, comme dans toutes les stations de montagne, le nouveau défi qui se pose est celui du changement climatique. Bernard Freydier se dit “optimiste”. “On a quelques atouts. La neige est encore abondante au pied du Grand Veymont, nous arrivons à la conserver grâce à une orientation nord-est et nous sommes équipés en canons à neige depuis 1987. Nous proposons des activités hors neige depuis toujours et nous avons des paysages fabuleux !” Cet hiver, l’ancien instit se réjouit de pouvoir redécouvrir les Myrtilles, la Cinquantenaire et le Grand-Brisou, les pistes de ski de son adolescence, pomponnées par la régie et la commune à l’occasion des 60 ans de la station.

Ski alpin à Gresse-en-Vercors au pied du Grand Veymont © Olivier Zanardi

Temps forts des célébrations pour les 60 ans

• “Le Blavet en Fête” le 25 décembre 2025

• La Journée Anniversaire le 29 décembre 2025

• Le bal du 31 décembre 2025

Programme complet sur trieves-vercors.fr