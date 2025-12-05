Spectacles : une fin d’année pleine d’émotions aux théâtre des Célestins

Plus encore que les années précédentes, le théâtre des Célestins joue la carte des spectacles conviviaux et festifs à voir en famille durant la période des fêtes de fin d’année. Avec pas moins de quatre spectacles à l’affiche.

Ambre Kahan explore les peurs de l’enfance

Artiste associée au théâtre des Célestins, Ambre Kahan y a déjà montré deux spectacles qui ont emballé les spectateurs. Le premier, présenté en 2021, Ivres, inspiré par la pièce d’Ivan Viripaev nous confrontait à quatorze personnages aux histoires multiples et perdus dans les vapeurs de l’alcool. Le deuxième, présenté en 2023, L’Art de la joie, nous emmenait au cœur du roman fleuve de Goliarda Sapienza. Une fresque théâtrale de près de 5 heures traversant l’histoire de la Sicile du XXe siècle.

© Letizia Le Fur

Santa Park, le troisième spectacle de la metteuse en scène à l’affiche du théâtre sang et or, s’annonce très différent. Il s’adresse aussi aux enfants, dès la huitième bougie d’anniversaire soufflée. Et il comporte une distribution resserrée sur quatre comédiens pour une durée de représentation d’une heure. Le sujet de ce nouvel opus à voir en famille ? L’enfance, et ce qu’il nous reste de la première époque de notre vie. Les livres lus et relus, les films vus bien avant d’en avoir l’âge, les premiers cris, les premières fois, les peurs, les monstres… Cette exploration de nos effrois enfantins se fera dans une cabane située au cœur d’une fête foraine abandonnée, à l’orée d’un bois calciné, où cohabitent les morts et les vivants. Ainsi, trop souvent tenus à distance, nos ancêtres seront réhabilités à l’approche de Noël. Au cours d’une nuit qui pourrait ressembler à l’éternité, dans un spectacle d’horreur (comme il y a des films d’horreur). Avec la beauté qu’Ambre Kahan sait insuffler dans ses créations.

Santa Park–Du 16 au 27 décembre, spectacle accessible dès 8 ans

Suzanne : une histoire du cirque

En reconstituant la vie d’une voltigeuse des années 50, Anna Tauber et Fragan Gehlker composent une magnifique déclaration d’amour aux arts du cirque, entre contrainte et liberté, passé et présent, tradition et modernité. Sur le plateau, Anna Tauber commente les images d’anciens grands numéros de haute voltige qu’elle a soigneusement collectées et les projette sur grand écran. L’essence même de cet art ancestral se révèle en même temps que se dégage une réflexion sur le cirque de la grande époque, celle des années 50.

Suzanne : une histoire du cirque – Du 17 au 20 décembre, spectacle accessible dès 10 ans

Fusées © Jean-Louis Fernandez

Fusées

Jeanne Candel met en scène la conquête de l’espace avec les moyens artisanaux du théâtre. Elle nous raconte l’histoire de deux hommes coincés dans l’espace pour une durée indéterminée… Nul besoin de vidéo ou d’effets spéciaux : avec deux tabourets, un tout petit castelet, voici l’habitacle de la fusée ! Spécialiste du théâtre musical (on se souvient du Crocodile trompeur que l’on a vu au TNP), elle convie sur les planches la pianiste Claudine Simon. Entre partitions classiques et chansons de variétés, Jeanne Candel et l’équipage de Fusées inventent une musique fantôme au service de ce qu’elle définit comme un “théâtre des jubilations”.

Fusées – Du 17 au 21 décembre, spectacle accessible dès 8 ans

Ka-In

La chorégraphe, circassienne et metteuse en scène Raphaëlle Boitel a conçu le spectacle Ka-In avec le Groupe acrobatique de Tanger. Soit dix hommes et trois femmes. Danseurs hip-hop, porteurs, équilibristes, jongleurs. Tous acrobates, ils incarnent l’effervescence artistique marocaine. Éclairés par les lumières ciselées en clair-obscur, les acrobates racontent Tanger : la mer, le ciel, le cosmopolitisme de cette ville frontière à la fois si près et si loin de l’Europe. La troupe perpétue les pyramides humaines de leurs ancêtres, utilisées pour observer au-delà des murailles et repérer les ennemis.

Ka-In – Du 23 au 31 décembre, spectacle accessible dès 7 ans

