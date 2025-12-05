Concert classique : Staier sur mesure

Ancien élève de Gustav Leonhardt puis de Ton Koopman, Andreas Staier jouit depuis une cinquantaine d’années d’une reconnaissance sans équivoque qui le place au rang des meilleurs interprètes au clavier.

Claveciniste – mais également pianofortiste époustouflant –, Staier s’est illustré dans tous les registres, à l’orchestre (Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, Freiburger Barockorchester), en tant que chambriste ou en solo (son domaine de prédilection).

Ce récital consistera en une déclinaison de son album Méditation, paru en 2024. Focalisé sur les compositeurs qui précédèrent J.-S. Bach, ce programme semble avoir pris pour thématique le contrepoint baroque à son stade paroxystique où l’abstraction spéculative revêt des allures quasi mystiques. On retrouvera ainsi un florilège de Préludes et de Fugues signés Bach évidemment mais également Johann Caspar Ferdinand Fischer, Johann Joseph Fux, Johann Jakob Froberger ou Louis Couperin ainsi que six pièces de sa propre composition regroupées sous le nom d’Anklänge (échos) qu’on imagine aisément faire “écho” aux perles contrapuntiques du passé.

Andreas Staier, Méditation – Mardi 9 décembre à 20 h à la salle Molière www.auditorium-lyon.com