À table
Michou Mealy
Crédit : Instagram Mealy

Le youtubeur Michou ouvre un fast-food à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Un restaurant de la chaîne "Mealy", fondée par le youtubeur Michou, ouvrira ses portes à Lyon le 23 décembre prochain.

    Le youtubeur Michou ouvrira prochainement un restaurant à Lyon. Et oui vous avez bien entendu. Après Amiens, puis Paris, Le Mans et Plan de Campagne, un restaurant de la chaîne "mealy", fondé par le youtubeur français, s'implante à Lyon.

    Ainsi, le cinquième restaurant de la chaîne de burger devrait voir le jour rue Villeneuve, dans le 4e arrondissement de Lyon. Sur son compte Tiktok, Michou a annoncé offrir un menu à ses 500 prochains abonnés, lors de l'ouverture du fast-food prévue le 23 décembre prochain.

