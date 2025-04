À Lyon, bientôt une "rambla piétonne" sur le cours Charlemagne

La Métropole et la Ville de Lyon ont retenu un scénario pour la piétonnisation définitive du cours Charlemagne à Confluence.

Après une période d'expérimentation de la fermeture à la circulation automobile entre mars et septembre 2021, puis le vote d'une piétonnisation définitive en juin 2024, la Métropole et la Ville de Lyon continuent d'avancer sur la nouvelle configuration du cours Charlemagne dans le 2e arrondissement de Lyon. Un scénario d'aménagement définitif a été retenu et les travaux devraient débuter à l'été 2025.

Lire aussi : À Lyon, le cours Charlemagne sera définitivement piétonnisé

Le scénario retenu pour le réaménagement du cours Charlemagne à Lyon.

La place Nautique réaménagée

En bref : une piste cyclable bidirectionnelle sera créée le long de l'Hôtel de Région, là où une bande cyclable sud-nord est actuellement aménagée. Côté centre commercial, les collectivités prévoient la création d'une "rambla piétonne" façon Barcelone.

La place Nautique sera réaménagée jusqu'à la darse, avec des espaces de détente, de grandes ombrières rigides, le prolongement de l'alignement d'arbres existant, et la réalisation de larges passages piétons pour faciliter la traversée entre la place Mitterand et la place Nautique. Cette dernière "devient le prolongement de la place Mitterand jusqu'à la darse", assure la Métropole.

Un prolongement pas vraiment continu puisqu'il faudra pour les piétons éviter les nombreux tramways et les cyclistes pas toujours très volontaires lorsqu'il s'agit de céder la priorités aux piétons. Devant le centre commercial, un large parvis piéton sera créé, intégrant le quai tramway pour faciliter les sorties de tramway et l'accès piéton aux commerces. Des plantations basses seront ajoutées au pied des arbres existants.

Une nouvelle concertation est désormais lancée pour choisir quel type de mobilier urbain sera installé. Il est possible de participer sur la plateforme de la Métropole de Lyon. Pour rappel, le maire LR du 2e arrondissement est depuis le début de l'expérimentation opposé à ce projet, qu'il tient notamment pour responsable des difficultés rencontrées par certaines enseignes du centre commercial.

Lire aussi :