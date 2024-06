À Lyon, le cours Charlemagne sera définitivement piétonnisé 

Ce lundi, et après plusieurs mois d’expérimentation, la Métropole de Lyon confirme que le Cours Charlemagne sera définitivement piétonnisé.

Ce lundi, lors du conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a officiellement voté la piétonisation pérenne du cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon. Pour rappel, la piétonnisation du secteur avait été expérimentée entre mars et septembre 2021 après le prolongement de la ligne de tramway T2. Selon la collectivité, 85 % des usagers y seraient favorables. La piétonnisation sera ainsi mise en place entre le quai Antoine Riboud et la rue Paul Montrochet. Les alentours bénéficieront d’aménagement, notamment de végétalisation. Les travaux doivent être réalisés "au début de l’année 2025" pour un coût prévisionnel de 1,6 million d’euros.

En novembre dernier, le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, avait clairement affiché son hostilité au projet. "Je ne sais pas d'où la mairie sort ses chiffres mais en tout cas ce n'est pas ce qu'on constate auprès des habitants, affirmait-il, avant d’ajouter, Les riverains du quai Perrache ont le sentiment d'être pris pour des moins-que-rien. On leur dit : vous aviez déjà l'autoroute, un peu plus un peu moins, on va vous rajouter cette circulation."

Plusieurs projets d’aménagement sur le territoire

Outre cette annonce, la Métropole de Lyon est également revenue sur son Plan piéton de 25 millions d’euros. Depuis 2022, ce sont sept collèges qui ont bénéficié d’un aménagement de la voirie et 22 opérations qui ont été votées en conseil métropolitain. Le tout pour un budget de 6 millions d’euros.

Parmi les prochains projets d’aménagement, le collège George Clémenceau, dans le 7e arrondissement, verra son parvis réaménagé et ses principaux axes sécurisés. Ce sera également le cas dans le 5e arrondissement où les trottoirs de la rue Simon Jallade seront élargis. D’autres aménagements de voirie sont à prévoir à Francheville, Saint-Priest et Tassin-la-Demi-Lune.

