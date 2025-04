Quels sont les meilleurs collèges et lycées du Rhône en 2025 ?

Le ministère de l'Éducation nationale vient de révéler son classement annuel des collèges et lycées. Découvrez ceux qui se démarquent dans le département du Rhône.

Comme chaque année, le ministère de l'Éducation nationale a publié son classement des meilleurs collèges et lycées de France, ce mercredi. Parmi les critères pris en compte dans la sélection, on retrouve notamment le taux de réussite aux épreuves du brevet et du baccalauréat, les mentions obtenues et le taux d'accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au baccalauréat.

Cette année encore, les établissements du privé se démarquent dans le second degré. Une vingtaine de lycée généraux et technologiques du privé atteignent un taux de réussite de 100 % au baccalauréat (voir encadré). Quant aux lycées publics, deux parviennent à s'en sortir avec un taux de 100 % au bac : le lycée François Rabelais de Dardilly (meilleur établissement d'accès de la seconde au bac avec 94 %) et le lycée du Parc à Lyon 6e. Pour les lycées professionnels, l'établissement privé Don Bosco caracole en tête avec 100 % de réussite. Pour le public, le lycée François-Rabelais est en haut de la liste avec 95 % de réussite.

La liste complète des lycées privés avec 100 % de réussite : Al Kindi (Décines-Charpieu), Aux Lazaristes (Lyon 5e), Assomption Bellevue (La Mulatière), Champagnat (Saint-Symphorien-sur-Coise), Charles de Foucauld (Lyon 3e), Debordé (Lyon 6e), Don Bosco (Lyon 5e), Externat de la Trinité (Lyon 6e), Institution des Chartreux (Lyon 1er), Juif de Lyon (Villeurbanne), Jehanne de France (Lyon 9), Notre-Dame (Villefranche-sur-Saône), Notre-Dame de Bellegarde (Neuville-sur-Saône), Notre Dame de Bel Air (Tarare), Notre Dame de Mongre (Villefranche-sur-Saône), Pierre Termier (Lyon 8e), Sainte Marie Lyon (Lyon 5e), Saint Thomas d’Aquin Veritas (Oullins-Pierre-Bénite), Saint Marc (Lyon 2e), Saint Joseph (Tassin-la-Demi-Lune) et Immaculée Conception (Villeurbanne).

25 collèges du Rhône à 100 % de réussite

La différence entre la réussite du privé et du public est similaire dans les collèges. 23 collèges du privé obtiennent un taux de réussite au brevet, alors que dans le public, ils sont seulement deux : Val d’Argent à Sainte-Foy-l’Argentière et Val d’Ardières à Beaujeu. Ce dernier se démarque d'ailleurs par le meilleur taux d'accompagnement de ses élèves de la sixième à la troisième (97 %).

Tous les chiffres du ministère de l'Education nationale à retrouver ici.