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L’association Lyon en 1700 a réalisé une reconstitution historique de Lyon. (Image de la maquette virtuelle)

Voyager dans le temps : des passionnés vous proposent de découvrir Lyon en 1700

  • par Amaury Perrin

    • L'association Lyon en 1700 a réalisé une reconstitution d'une partie de la capitale des Gaules au XVIIIe siècle grâce aux sources historiques et archivistiques.

    C'est un projet qu'ils ont mené pendant dix ans. L'association de passionnés Lyon en 1700 a travaillé d'arrache-pied pour reconstituer une maquette numérique de toute une partie de la ville. Pour ce faire, ils ont eu recours aux ressources des Archives municipales de Lyon et des Archives départementales du Rhône. Mais aussi à celles de la Bibliothèque municipale, du musée Gadagne et de la Société académique d'architecture.

    Un immense travail de recherches

    Si l'association ne prétend pas proposer une reproduction exacte et certaine de Lyon, celle-ci s'en rapproche autant que possible. En effet, ses membres ont dans un premier temps cherché des sources, qu'ils ont ensuite croisées et interprétées. Après quoi ils ont reconstitué le découpage des parcelles et des immeubles. Notamment à partir de cartes et documents historiques, comme le plan cadastral de 1831, les recherches de Joseph Pointet ou encore le relevé fiscal de 1798. Ces derniers permettant de retracer l’histoire des immeubles lyonnais entre le XVIᵉ siècle et 1791.

    Pour les bâtiments religieux ou officiels, la méthode repose davantage sur les documents iconographiques et architecturaux (plans, représentations, factures). Chaque bâtiment nécessite donc une méthode adaptée à la quantité et à la nature des sources disponibles. L’intervention d’un architecte est ensuite nécessaire pour produire des bâtiments techniquement cohérents et plausibles.

    Transformer les recherches en maquette 3D

    Une fois les informations historiques rassemblées, les bâtiments sont modélisés en trois dimensions avec SketchUp. Les modèles doivent alors trouver un équilibre entre précision historique et simplicité géométrique. Pour donner un aspect réaliste à la maquette, celle-ci est passée dans un logiciel qui produit des images photoréalistes. Les textures sont ainsi travaillées pour permettre aux matériaux de réagir de manière plus réaliste à la lumière et à leur environnement.

    Mais l’objectif final n’est pas seulement de représenter les bâtiments, il s'agit aussi de retrouver les perspectives et l'ambiance de Lyon vers 1700. Des personnages et détails volontairement non réalistes sont intégrés à la scène pour conserver une impression d’époque tout en rappelant qu’il s’agit d'une restitution numérique. Le résultat final prend ensuite la forme d'une maquette virtuelle navigable pour visiter Lyon à l'époque.

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