Près de Lyon : la baignade temporairement interdite au lac des Sapins

La baignade est temporairement suspendue au Lac des Sapins, à Cublize (Rhône), à compter de ce jeudi 23 juillet.

Mauvaise nouvelle pour les vacanciers et les habitués du site. La baignade au Lac des Sapins, situé à Cublize au nord-ouest de Lyon, est provisoirement interdite depuis ce jeudi 23 juillet, à la suite de résultats d’analyses réalisés par l’Agence régionale de santé (ARS). Et ce, pour une durée indéterminée.

La mesure concerne la baignade dans le plan d’eau très fréquenté du Beaujolais. Pour le moment, les activités nautiques restent autorisées, à condition de limiter le plus possible tout contact avec l’eau. Par rapport à la baignade des animaux de compagnie, la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR) appelle à la vigilance. "Nos amis à quatre pattes sont beaucoup plus sensibles que nous. Ne les laissez pas se baigner ou boire l’eau du lac", alerte-t-elle.

Cette suspension est temporaire et intervient dans l’attente de nouvelles analyses permettant de déterminer les conditions de réouverture de la baignade. Les usagers sont invités à respecter les consignes mises en place sur le site jusqu’à nouvel ordre. "Les visiteurs peuvent toujours profiter de la baignade biologique, qui n’est pas concernée par cette décision et demeure donc ouverte au public. Son eau, contrôlée tout aussi régulièrement par l’ARS, est purifiée naturellement grâce à des plantes filtrantes", ajoute la COR.

À noter que l’an dernier, du 24 au 31 juillet, la baignade avait également été interdite au lac des Sapins suite à des résultats négatifs de la part de l’ARS. Même chose pour la fin du mois d’août.

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