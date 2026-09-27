Entre 5 000 et 10 000 personnes ont défilé samedi dans les rues de Lyon pour réclamer des mesures face au changement climatique et à ses conséquences sociales.

Le climat, le vivant, la paix ou encore la justice sociale, voici quelques unes des préoccupations portées par la marche organisée à Lyon samedi 26 septembre. La mobilisation, organisée par un collectif d'associations, a débuté à 15 heures place Jean-Macé. Le cortège a ensuite pris la direction du quai Augagneur, jusqu’au niveau du square Delestraint. Selon les organisateurs, 10 000 personnes ont participé à la marche. La préfecture du Rhône en a quant à elle comptabilisé 5 000. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans plusieurs villes françaises au même moment.

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Des mesures d’urgence réclamées

Au fil du parcours, les manifestants ont affiché plusieurs slogans comme "L’argent ne fait pas le bon air", "On veut vivre" ou "Le sol n’est pas jetable". Les personnes particulièrement exposées aux canicules, aux sécheresses et aux incendies ayant marqué ces derniers mois ont ouvert le cortège.

Les participants demandaient notamment la mise en place de trois mesures : un plan d’urgence, un plan d’adaptation et un plan d’atténuation face au dérèglement climatique. Ils souhaitent financer ces dispositifs grâce aux superprofits que se font les géant des secteurs de l’armement et des énergies fossiles. Ils réclament aussi la mise en place d'un impôt climatique visant les plus grandes fortunes.

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