Le Malp, sur les rives du lac de Paladru © S. Moraud / Malp

Telle une expédition scientifique, la nouvelle exposition du MALP (Musée archéologique du lac de Paladru) dévoile les méthodes et techniques appliquées à l’étude du patrimoine archéologique immergé dans les eaux des mers, des lacs ou des rivières.

Les richesses patrimoniales conservées sous les eaux nous fascinent depuis toujours, l’exemple de Paladru en témoigne : dans les années 1960, des plongeurs amateurs découvrent une pirogue médiévale sur le fond crayeux du lac de Paladru.

© Loïc Damelet

La trouvaille ranime l’intérêt des archéologues pour des vestiges signalés dès le XIXe siècle et permet le lancement de recherches sur le site du village néolithique des Baigneurs et de l’habitat fortifié médiéval de Colletière, se poursuivant jusqu’aux années 2000 pour s’achever avec le relevage puis la conservation d’une seconde pirogue.

Le long d’un parcours fait de films, bandes sonores, tables interactives, écrans tactiles, jeux et maquettes, ces deux pirogues – symbole des occupations lacustres de Paladru – sont mises en perspective avec d’autres objets iconiques pour évoquer l’historiographie de l’archéologie subaquatique, de même l’archéologie sous-marine est abordée avec plusieurs sites sous-marins en cours d’étude expliquant les méthodes de recherche actuelles et l’importance de leur préservation.

On découvre ainsi la fouille du chaland romain Charles d’Arles-Rhône 3 avec des objets remontés de l’épave dévoilant son histoire par son architecture, son chargement qui renseigne sur le commerce fluviomaritime comme la vie de l’équipage.

Inscrite dans la saison culturelle Eau, quelle histoire ! portée par le Département de l’Isère, l’exposition est accompagnée d’une programmation culturelle à destination de tous les publics : visites, ateliers, conférences, spectacles, intégrant de grands événements nationaux comme la Nuit des musées ou la Fête de la science.

Bateaux sous l’eau. Archéologie des sites immergés et programme culturel – Jusqu’au 3 janvier 2027 au MALP en Isère – Programme complet : malp.fr