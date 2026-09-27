Un vol de roues a été commis sur un parking de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry (©ALLILI MOURAD/SIPA)

Un couple a découvert sa Clio posée sur des parpaings à son retour de vacances, au parking P5 de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Les quatre roues du véhicule avaient été dérobées.

Le retour de vacances a viré à la mauvaise surprise pour ce couple originaire de la région de Clermont-Ferrand. Samedi 12 septembre, après une semaine passée à Dubaï, les deux jeunes de 25 ans ont retrouvé leur voiture au parking P5 de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry… sans ses quatre roues.

Une plainte déposée contre X

Les voleurs ont emporté les pneus et les jantes, laissant la Clio posée sur des parpaings, d'après Le Progrès. Le véhicule a également subi plusieurs dégâts, notamment au niveau des portes et des freins. Le couple a déposé plainte contre X pour vol et dégradations.

Les propriétaires du véhicule ont finalement appris que les caméras de surveillance ne couvraient pas l’ensemble du parking. De son côté, l’aéroport indique disposer d’agents de sécurité présents en continu, de vidéoprotection et de robots de surveillance. Il reconnaît toutefois être ponctuellement confronté à des actes de délinquance et assure travailler avec les forces de l’ordre.

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