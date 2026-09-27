Fête des animaux : la SPA de Lyon ouvre ses portes en octobre

Les 3 et 4 octobre, la SPA de Lyon propose des portes ouvertes dans ses refuges de Brignais et Dompierre-sur-Veyle. Au programme : adoptions et sensibilisation.

C'est un record que l'on préférerait ne pas avoir atteint. Près de 10 000 animaux ont été abandonnés et recueillis par la SPA cet été, principalement des chats. Ce nombre trop élevé marque ainsi une hause de plus de 20 % par rapport à 2025.

Afin de continuer à sensibiliser et de favoriser les adoptions, les refuges de la SPA de Lyon ouvrent donc leurs portes au public les samedi 3 et dimanche 4 octobre. L'occasion de découvrir les animaux à l'adoption, mais aussi les actions de l'association et quelques animations. L'entrée est libre et les animaux sont bien sûr les bienvenus.

Deux refuges, un week-end d’animations

À Brignais, les visiteurs pourront notamment participer à un jeu de piste, découvrir une ferme pédagogique et assister à des démonstrations de toilettage. Samedi, un village des associations réunira également plusieurs partenaires de la SPA. Des anciens pensionnaires accompagnés de leurs adoptants viendront raconter leur histoire dans l'après-midi, avant une animation musicale du duo Will See. Dimanche, l'association Unipattes proposera une découverte du métier de comportementaliste canin.

À Dompierre-sur-Veyle, le programme prévoit des activités autour de l'éducation canine, un atelier d'illustration personnalisée, ainsi qu'une animation consacrée à la protection de la biodiversité avec la Ligue de protection des oiseaux. Les visiteurs pourront aussi rencontrer les chiens du refuge et, dimanche, découvrir les animaux d'une ferme pédagogique. Les deux sites proposeront enfin une brocante et une tombola solidaires.

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