Girls in Hawaii en concert à La Rayonne à Villeurbanne

Girls in Hawaii sera en concert le samedi 28 novembre à La Rayonne à Villeurbanne. (image Girls in Hawaii)

Le groupe belge de pop indépendante Girls in Hawaii présentera son nouvel album, Eldorado, le samedi 28 novembre à Villeurbanne.

Girls in Hawaii sera en concert le samedi 28 novembre à La Rayonne à Villeurbanne. Le groupe belge d’indie pop y défendra son cinquième album studio, Eldorado, sorti le 25 septembre. Le tarif d'entrée est à 28 euros et le concert débutera à 20 heures.

Un groupe en activité depuis 26 ans

Formé en 2000 autour de Lionel Vancauwenberge et Antoine Wielemans, Girls in Hawaii s’est d'abord imposé comme l’un des groupes importants du rock indépendant belge. Son style musical a ensuite évolué au fil des années et des disques.

Avec Eldorado, les musiciens reviennent à une écriture plus instinctive et au plaisir de jouer ensemble, tout en revisitant leur histoire commune. L’album mêle ainsi pop lumineuse, mélancolie et énergie indie. Les chansons abordent notamment l’urgence climatique, les séparations, les souvenirs d’enfance et la quête de sens. Malgré ces thématiques, le groupe privilégie une approche tournée vers la lumière et l'humain plutôt que vers le désespoir.

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