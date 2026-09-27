Le thermomètre restera largement au-dessus des normales de saison ce dimanche à Lyon, avec 29 degrés attendus dans l’après-midi.

La journée débutera avec 16 degrés avant une nette hausse des températures. Le mercure atteindra 29 degrés dans l’après-midi, sous un temps majoritairement ensoleillé. Quelques passages nuageux pourront toutefois voiler le ciel au fil de la journée. Le vent soufflera également par moments, avec quelques rafales venues du Sud.

Cette douceur exceptionnelle se poursuivra dans les prochains jours. Les températures affichent actuellement jusqu’à huit degrés de plus que les normales de saison et ne devraient réellement baisser qu’à partir du milieu de la semaine prochaine. Une situation qui continue ainsi de fragiliser les sols et les cours d’eau de la région, déjà à des niveaux historiquement bas. Cette nuit, le thermomètre ne descendra pas sous 19 degrés.